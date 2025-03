Grande Fratello, i dubbi di Helena Prestes e Mariavittoria su una coppia della casa…

Mariavittoria ed Helena continuano a monitorare con grande attenzione quel che accade nella casa del Grande Fratello e sembrano averne per tutti o quasi. In particolar modo le due concorrenti gieffine hanno messo nel mirino il controverso rapporto tra Shaila e Lorenzo, bocciando di fatto questa coppia. Secondo le due ragazze, infatti, ci sarebbe della strategia dietro il loro riavvicinamento, con Shaila che avrebbe orchestrato tutto per tornaconto personale. Per Helena, soprattutto, Shaila è una persona che “va dove conviene”. “Si sono dette cose pesanti”, ricorda ancora la Prestes che trova solo in parte l’approvazione di Mariavittoria.

Anche quest’ultima ovviamente ha delle perplessità su Shaila e Lorenzo, ma non mette in dubbio la buona fede di lei. Anzi per Mariavittoria, il fatto che Shaila avesse lasciato Lorenzo era una decisione da apprezzare.

Helena Prestes e Mariavittoria: dagli attacchi a Lorenzo e Shaila alle perplessità condivise su Zeudi

Helena, dal canto suo, tira dritto con la sua teoria ed esprime forti perplessità sulla coppia. Si trova in sintonia con Mariavittoria, invece, quando deve valutare i comportamenti di Zeudi, spesso al centro delle polemiche negli ultimi giorni. “Ci sono delle contraddizioni nei suoi comportamenti”, sottolinea Mariavittoria. Per la modella brasiliana, invece, Zeudi sarebbe troppo sicura di sé, specialmente dopo aver raggiunto l’obiettivo della finale.

“Vuole strutturare tutto”, l’affondo di Helena. Mariavittoria, seppur più prudente, sembra concordare con la coinquilina. Discussione che alimenta anche il dibattito sul web, dove il pubblico del Grande Fratello si divide tra chi è d’accordo con Helena e Mariavittoria e chi invece valuta determinate situazioni diversamente.