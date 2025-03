Tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti c’è aria tesa. Come noto, nelle ultime ore hanno avuto uno scontro piuttosto acceso nella casa del Grande Fratello. Non è la prima volta: da giorni la coppia litiga, discute e poi arriva a un chiarimento. Anche questa volta i malintesi sembrano avere raggiunto un momento di tregua anche se i segnali di fragilità restano cristallini.

Il nervosismo e le incomprensioni stanno minando la loro storia d’amore, con Tommaso che cerca costantemente attenzioni e Mariavittoria che reclama i suoi spazi personali. “Non voglio più litigare così”, ha confidato la concorrente al suo fidanzato nel corso di un confronto.

Mariavittoria e Tommaso al Grande Fratello: tregua dopo la crisi. I motivi

Negli ultimi giorni, l’idraulico si è mostrato particolarmente provato dalla situazione, restando in disparte sul divano con un’espressione malinconica. Mariavittoria ha cercato di avvicinarsi, ma lui l’ha accusata di essere distante, mentre lei ha ribadito la necessità di mantenere un equilibrio tra vita di coppia e momenti del tutto personali.

La dottoressa non ha celato il proprio disagio nel discutere di fronte agli altri concorrenti e il malessere provato nel vedere il fidanzato alzare i toni. Dopo un alternarsi di scuse, baci e nuove tensioni, i due sembrano aver raggiunto una temporanea pacificazione. La tregua sarà duratura?

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: lite scatenata per colpa di Chiara Cainelli?

Il recente diverbio tra Tommaso e Mariavittoria affonda le radici in un episodio avvenuto durante la festa di Carnevale al Grande Fratello. La concorrente era al quanto turbata per alcuni comportamenti messi in atto da Tommaso. La sua reazione distaccata ha lasciato il fidanzato confuso, spingendolo a chiedere spiegazioni agli altri coinquilini.

Lorenzo Spolverato ha suggerito che alla base del malumore di Mariavittoria potesse esserci un sentimento di gelosia. Secondo il modello, la Minghetti sarebbe irritata da Chiara Cainelli che durante la festa ha assunto un atteggiamento espansivo con diversi ragazzi, tra cui anche con Tommaso. Da lì è scoppiato il putiferio e sono volati stracci.