La puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 febbraio 2025, ha gettato Mariavittoria Minghetti in un turbinio di emozioni contrastanti. Dopo la scelta della nonna di Tommaso Franchi di non volerla incontrare, la concorrente si è mostrata turbata e delusa. Una volta terminata la diretta su Canale 5, ha condiviso il suo dispiacere con Shaila Gatta, ammettendo di esserne rimasta profondamente colpita.

“È solo la gelosia di una nonna”, ha provato a consolarla Shaila, cercando di minimizzare la vicenda. Mariavittoria, tuttavia, non ha potuto fare a meno di pensare che la scelta di Albamaria potesse essere influenzata anche dal recente malinteso avuto con Alfonso D’Apice.

“Mi ha ferito tantissimo”, sostenendo di essersi sentita esclusa proprio nel momento in cui avrebbe avuto bisogno di vicinanza da parte del fidanzato Tommaso, apparso invece distante dopo l’incontro con la nonna in Superled.

Gli autori del Grande Fratello hanno organizzato una sorpresa per Tommaso Franchi. Il giovane toscano ha potuto incontrare sua nonna dopo aver rivisto una clip dedicata alla sua “linea della vita”. Con grande commozione, ha parlato della sua famiglia e delle difficoltà che ha dovuto affrontare dopo l’incidente della madre.

Fondamentale è stato il supporto di la nonna Albamaria che, in collegamento, ha dedicato parole di affetto al nipote. “Tommaso è speciale”, ha affermato con orgoglio, indossando una maglietta con la scritta Tomminers.

Alla domanda di Alfonso Signorini su Mariavittoria se volesse conoscerla, la sua risposta ha lasciato spazio a più interpretazioni: “Sono un po’ gelosa, però se lui è contento e stanno bene insieme, sono felice per lui”.

Colmo di emozione, Tommaso Franchi ha mandato un bacio alla nonna ma non ha preso una posizione sul rifiuto della nonna di conoscere la sua fidanzata e buttando nello sconforto Mariavittoria Franchi. La coppia riuscirà a chiarire o il loro rapporto subirà una battuta d’arresto?