Scintille al Grande Fratello. Dopo la lite con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti si è confrontata con Chiara Cainelli per fare il punto della situazione in Casa. Entrambe, infatti, credono che il clima sia piuttosto insostenibile. In particolare, a Mariavittoria dispiace molto non avere più rapporto con alcune persone alle quali si era affezionata, come gli “Shailenzo“ e Alfonso. “Io mi chiedo, Lorenzo vuole amici o discepoli? Ma non si chiede perchè io arrivo a quel punto di esasperazione? Io sono mesi che accetto lui e che non dico niente, e che cerco di sdrammatizzare tutte le battute che fa”, ha spiegato al 31enne romana, rifacendosi alla lite di pochi giorni fa.

Dal canto suo, Chiara ha difeso il modello milanese, spiegando di non aver mai ricevuto indicazioni su comportarsi da lui, né tantomeno si è mai sentita obbligata a difenderlo. “Se tu avessi fatto con me quello che hai fatto con lui ti avrei messo una x sopra”, ha spiegato Chiara, riferendosi sempre alla discussione con Lorenzo conclusasi con i “festeggiamenti” del gruppo di Helena Prestes. “Con me, cerca più un’alleanza che un’amicizia”, ha ribadito Mariavittoria.

Mariavittoria Minghetti incalza Chiara Cainelli al Grande Fratello: il confronto su Lorenzo Spolverato

Secondo Mariavittoria, poi, Chiara e Alfonso difendono Lorenzo per partito preso. L’ex corteggiatrice, invece, ha spiegato di essere obiettiva e di avergli sempre detto in faccia quando non era d’accordo con i suoi atteggiamenti. “Però a me hai scelto di non dirmelo”, ha dichiarato Mariavittoria, accusandola di aver parlato alle sue spalle dopo lo scontro con Spolverato. Al che, la Cainelli ha spiegato di non averle parlato subito solamente perché, in quei momenti, era insieme all’altro gruppo, con il quale lei non vuole avere niente anche fare. “Se fossi stata con Tommy, sarei venuta. Se ti vedo con loro, non mi avvicino. Non per te, per loro”, ha spiegato.

Ancora una volta, però, la 31enne romana ha chiarito di non volersi schierare con nessuna fazione e di voler solo stare bene nel tempo che rimane al Grande Fratello: “Non mi metto a combattere guerre non mie. Se devo nominare un concorrente per aver fatto qualcosa a me, lo nomino, per aver fatto qualcosa a qualcun altro, non lo faccio. Posso valutare il comportamento, ma nel momento in cui succede una discussione, non m’interessa se non riguarda me. Il mio obiettivo è cercare di stare il meglio possibile qui dentro”.