Nuovo scontro tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. Cos’è successo questa volta? Tutto è iniziato durante la festa di Carnevale, celebrata ieri, sabato 1 marzo, nella Casa più spiata d’Italia. Per l’occasione, ad ciascun inquilino è stato assegnato un personaggio. Ad esempio, Lorenzo Spolverato era Zorro, mentre Chiara Cainelli era Barbie. La gieffina ha cercato d’immedesimarsi nel ruolo anche nel comportamento, iniziando a parlare in modo ‘malizioso‘ a tutti i ragazzi. Sebbene si trattasse di semplice ironia, c’è chi non ha preso bene la cosa, tra cui proprio Mariavittoria.

Televoto Grande Fratello, interviene il Codacons dopo le polemiche/ Dubbi del pubblico: "Basta fandom!"

Vedendo Chiara e Tommaso scherzare e parlare in modo ambiguo, la 31enne romana si è ingelosita, prendendosela con il fidanzato. “Non la sopporto più”, ha detto Mariavittoria in riferimento a Chiara. Dopodiché, si è isolata con Jessica Morlacchi, evitando di parlare con Tommaso. Quando quest’ultimo l’ha raggiunta, lei ha avuto un atteggiamento schivo e distante, rifiutandosi di dire al 24enne il motivo per il quale si era infastidita. “Sto benissimo, non voglio condividere con te cos’ho, basta”, ha esclamato la gieffina.

Grande Fratello, crisi finta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato?/ Spuntano sorrisi complici in puntata

Mariavittoria Minghetti furiosa con Chiara Cainelli: la gelosia per Tommaso Franchi al Grande Fratello

“Così non puoi fare Mariavittoria, veramente”, ha detto Tommaso, non riuscendo a capire perché la fidanzata si rifiutasse di parlargli. “Mamma mia, incollato, lasciami stare”, ha replicato Mariavittoria, prima di andarsene via. Da lì, la gieffina si è sfogata con gli altri inquilini, rivelando, per l’appunto, di non non aver apprezzato l’atteggiamento di Chiara con Tommaso. Secondo lei, poi, il ragazzo avrebbe dovuto mettere un freno alla coinquilina, invece che assecondarla. Fino al mattino seguente, l’idraulico non aveva ancora idea del motivo della rabbia di Mariavittoria, tanto che è stato Lorenzo Spolverato a doverglielo spiegare.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma smonta Alfonso Signorini: "Mi odia"/ "Aspetta solo un mio minimo sbaglio"

“Io non mi ricordo, io non so cos’ho fatto, lei non voleva dirmi il motivo”, ha detto Tommaso a Lorenzo questa mattina, domenica 3 marzo. “Chiara ha voluto interpretare il personaggio di Barbie come nel film, un po’ provolona, l’ha fatto anche con me. Quando lei ha scherzato con te, Mariavittoria si è subito alzata e andata fuori. Là ho capito che le aveva dato fastidio. Quindi io sapevo già che era questo il motivo, ma non te lo potevo dire ieri”, ha spiegato Lorenzo. Tommaso e Mariavittoria riusciranno a chiarirsi prima della nuova puntata del Grande Fratello? Chissà…