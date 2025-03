Cresce la tensione al Grande Fratello nei confronti di Zeudi Di Palma, al centro delle critiche da parte dei concorrenti. Mariavittoria Minghetti sembra essere infastidita dalla sua presenza nella Casa anche perché è stata la causa della rottura con Tommaso Franchi. La dottoressa ha suggerito a Lorenzo Spolverato di fare un gesto alquanto discutibile: “Puoi dare una cosa per rendermi felice? Prendi la torta e gliela schiacci in faccia a Zeudi”. Immediata la reazione del modello che non si è tirato indietro: “Se tu me lo dici così, ci metto mezzo secondo a farlo”. A frenare la situazione prima che precipitasse è stata Chiara Cainelli: “No, si incavola”.

Zeudi Di Palma è falsa? Ecco cosa pensa Mariavittoria al GF

Mariavittoria e Helena Prestes appaiono alleate al GF e i loro pensieri sembrano andare nella stessa direzione. Chiacchierando in giardino, la modella ha dichiarato di non essere mai stata convinta della relazione tra Shaila e Lorenzo. Le due concorrenti, inoltre, hanno condiviso anche dubbi su Zeudi Di Palma. La Minghetti ha riferito che, soprattutto negli ultimi giorni, ha notato non poche contraddizioni nei suoi comportamenti. Pur riconoscendo che sia una ragazza buona, ritiene che sia anche falsa: “Lei piange perché non regge le verità”. Per la brasiliana, invece, l’ex Miss Italia si è un po’ montata la testa dopo aver conquistato un posto in finale.

Grande Fratello, Zeudi sempre più isolata: amicizie finite?

La visione di Helena e Mariavittoria potrebbe creare una frattura ancora più profonda nella Casa. Zeudi non riuscirà a recuperare terreno e a riconquistare la fiducia dei suoi compagni e appare agli occhi del pubblico anche più isolata da quelle che un tempo erano le sue amiche. Sarà in grado a risollevarsi da questa situazione? Mancano pochi giorni alla finale del Fratello; secondo i sondaggi sarà proprio lei ad avere la meglio e a portare a casa la vittoria.