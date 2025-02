Mariavittoria Minghetti nel mirino al Grande Fratello. Nelle ultime settimane, la 31enne romana è stata al centro di diverse polemiche, soprattutto a causa del triangolo con Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. Questa volta, però, a far discutere non sono state le vicende amorose della gieffina, bensì una rivelazione che potrebbe costarle la permanenza nel reality. Cos’è successo? Mentre era sul divano abbracciata a Tommaso, Mariavittoria si è avvicinata al fidanzato e gli ha sussurrato che uno dei quattro bonus è andato a Zeudi Di Palma.

Ricordiamo che, dopo il ripescaggio di alcuni concorrenti eliminati, Alfonso Signorini aveva aperto un televoto per assegnare un bonus a quattro inquilini della Casa, dando loro una seconda possibilità in caso di eliminazione. A vincerlo sono stati Zeudi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Tuttavia, quest’informazione è nota solo al pubblico, mentre i gieffini ancora non sanno chi siano stati i più votati. O, almeno, così si pensava. La frase di Mariavittoria, infatti, non è passata inosservata agli spettatori, i quali hanno iniziato a chiedersi come abbia fatto a saperlo, visto che non è mai uscita dalla Casa.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti rischia provvedimenti? La rivelazione su Zeudi Di Palma

“Il bonus ce l’ha Zeudi”, ha detto Mariavittoria Minghetti sottovoce a Tommaso Franchi. Da quel momento, molti utenti hanno iniziato a chiedersi come abbia fatto a scoprire un’informazione del genere, ipotizzando diverse teorie. Prima di tutto, alcuni credono che i nuovi arrivati – Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli – possano aver fatto la spia. Dopotutto, sono gli unici concorrenti entrati dopo il ripescaggio e, di conseguenza, gli unici a conoscere quest’informazione. D’altro canto, c’è chi ha fatto notare che, a San Valentino, Mariavittoria e Tommaso sono usciti dalla Casa per passare una serata romantica al Colosseo.

Pur essendo sempre sotto la supervisione della produzione, in quell’occasione non erano ripresi h24 come nella Casa, motivo per cui qualcosa sospetta che siano potuti venire a conoscenza di qualcosa proprio lì. Infine, i fan dei “Tommavi” sostengono che Mariavittoria non sappia nulla con certezza e che la sua era semplicemente un’ipotesi, considerando i numerosi aerei che Zeudi Di Palma riceve sempre da parte dei fan. In ogni caso, a detta di alcuni, il Grande Fratello dovrebbe indagare e, nel caso, prendere un provvedimento contro Mariavittoria per aver violato il regolamento. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa succederà.