Sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Mariavittoria Minghetti e gli “Shailenzo” al Grande Fratello. All’inizio del reality, la 31enne non provava grande simpatia per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, arrivando ad avere anche pesanti scontri. Negli ultimi mesi, però, la situazione era totalmente cambiata. In particolare, Shaila e Mariavittoria erano diventate molto amiche, supportandosi a vicenda nei momenti difficili. Tuttavia, dei recenti atteggiamenti della gieffina hanno fatto storcere il naso alla ballerina e il fidanzato. Com’è noto, la Casa è divisa in due gruppi ben definiti: uno guidato da Shaila e Lorenzo, l’altro da Helena Prestes e Javier Martinez.

Mariavittoria si è sempre tenuta fuori da questa “faida“, evitando di prendere posizione. Ieri, 12 febbraio, gli “Shailenzo“ le hanno contestato quest’atteggiamento, scatenando un’accesa discussione. La reazione degli altri inquilini non è tardata ad arrivare. Il gruppo formato da Javier, Helena, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Federico Chimirri si è messo addirittura a festeggiare, invitando Mariavittoria a unirsi a loro. Non solo, durante la notte, l’hanno presa da parte per metterla in guardia su Shaila e Lorenzo.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti attacca Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: l’avvertimento di Iago Garcia

“Loro non sono felici del nostro rapporto, fatti una domanda. Se uno è amico gioisce della tua felicità”, le ha detto Amanda Lecciso. Al che, Javier Martinez si è detto d’accordo con la coinquilina, dicendo a Mariavittoria Minghetti di valutare bene queste cose. Il giudizio più duro, però, è arrivato da Iago Garcia: “Ma tu veramente pensavi che Lorenzo e Shaila ti volevano bene? A me sorprende”. Secondo l’attore spagnolo, infatti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato pensano solamente a vincere e non tengono affatto ai rapporti umani creati dentro la Casa.

“Bene qua è un parolone, però sì, ti dico la verità Iago, pensavo ci fosse un minimo di affetto”, ha risposto Mariavittoria. Insomma, prima di andare a dormire, il gruppo capitanato da Helena Prestes ha cercato in tutti i modi di portare la 31enne dalla propria parte e, a quanto pare, potrebbe esserci riuscito. Nonostante si sia parlato spesso di una sorta di “branco” contro Helena, in realtà sembra che tutti adottino più o meno le stesse strategie, e che di vittime, in questo gioco, non ce ne siano proprio. A questo punto, non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello per capire cosa succederà tra questi due schieramenti.