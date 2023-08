Grande Fratello, Marina Fiordaliso tra i concorrenti vip/ Le reazioni

Grande Fratello, Marina Fiordaliso anticipata nel cast dei concorrenti ufficiali

Marina Fiordaliso é una tra i papabili concorrenti ufficiali in corsa al rinnovato Grande Fratello. In partenza con la messa in onda l’11 settembre 2023, il gioco della convivenza forzata tra le mura della Casa più spiata d’Italia vedrebbe tra gli altri preannunciati concorrenti vip, in un cast misto tra personaggi popolari e persone comuni, anche la cantante dagli occhi da cerbiatta.

O almeno questo é stando allo spoiler TV e streaming lanciato dalla pagina Instagram @gfvipnews, con un post diramato online e che é ora virale nel web, che ora intrattiene in un tripudio di interazioni degli utenti.

“Marina Fiordaliso sarà una concorrente vip

della prossima edizione del Grande Fratello- si apprende nella caption del post virale -.

Come sappiamo, il cast della prossima edizione del Grande Fratello sarà misto, dunque avrà sia dei concorrenti Vip sia

dei Nip”. Tra le altre indiscrezioni riprese dalla fonte beninformata su Marina Fiordaliso, poi, si legge ancora: “A fare il suo nome sono stati @davidemaggioit, che ha pubblicato le iniziali del nome M.F. e @tvblog.it, quindi la sua presenza nel cast del reality è stata confermata. Marina Fiordaliso è una cantante italiana ed ex concorrente della Talpa, Music Farm e il Cantante Mascherato e Tale e

Quale Show”.

Web diviso sulla cantante

A quanto pare, quindi, Marina Fiordaliso sarà una concorrente Vip della

prossima edizione del Grande Fratello in onda da lunedì 11 Settembre, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E non mancano le annesse reaction allo spoiler del Grande Fratello. “Questo nome mi piace molto”, “Nooo”, si legge tra le reazioni del popolo attivo nel web, diviso in supporter e hater rispetto alle ultime anticipazioni TV del Grande Fratello. Il gioco, per la maggioranza delle critiche social, viene contestato ancor prima dello start per la preannunciata partecipazione di vip rispetto alle aspettative maturate dall’occhio pubblico in prospettiva di un cast di concorrenti “totally nip”.

