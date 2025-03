Nuova giornata, nuove critiche per Beatrice Luzzi. Da settimane, ormai, l’attrice è al centro delle polemiche per via dei suoi commenti al Grande Fratello. Dopo aver conquistato il pubblico lo scorso anno come concorrente, quest’anno Beatrice è tornata nel programma nel ruolo di opinionista, dividendo gli spettatori. In tanti, infatti, non sembrano riconoscerla in questa nuova veste, ritenendo i suoi commenti poco obiettivi e fuori luogo. In particolare, c’è chi crede che si sia lasciata influenzare dai fandom, comportandosi più da tifosa che da opinionista imparziale.

Ieri sera, giovedì 13 marzo, il web si è scatenato ancora di più dopo il faccia a faccia con Stefania Orlando, con la quale i dissapori durano ormai da tempo. A tal proposito, nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è parlato proprio di questo confronto, e anche le ospiti di Myrta Merlino si sono schierate dalla parte dell’Orlando. Marina La Rosa è stata molto tagliente nei confronti di Beatrice, unendosi ai molti detrattori che la accusano di essere invidiosa delle altre donne.

Marina La Rosa attacca Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5: cos’ha detto

Dopo essere stata interpellata da Myrta Merlino, Marina ha detto: “La Luzzi ha troppa arroganza. Ed è logorata dalla gelosia e dall’invidia verso gli altri”. Myrta, però, ha difeso Beatrice, sottolineando che non avrebbe motivi per essere invidiosa, dato che ha fatto un ottimo percorso nella Casa e, dopo, è stata scelta per essere opinionista. Al che, l’ex naufraga è rimasta ferma sulla sua posizione, sostenendo che l’attrice sia troppo altezzosa.

“Deve scendere da questo sgabello sul quale si è messa. Siamo andati avanti e deve liberarsi dal personaggio della cattiva che faceva nella sua soap”, ha continuato l’iconica ex gieffina. L’intervento di Marina non è certamente sfuggito alla Luzzi, che ha lasciato questo commento su X: “Ma gelosa di chi è cosa? Non è chiaro”. Insomma, nonostante la pioggia di critiche, Beatrice sembra non avere intenzione di cambiare il suo modo di dare opinioni al Grande Fratello. Anzi, ha affermato di essere molto fiera di sé stessa per il modo in cui sta affrontando le ultime polemiche che l’hanno travolta.

