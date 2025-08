Martina Pascutti, ex concorrente del Grande Fratello, svela come sono oggi i rapporti con il suo ex compagno Patrick Pugliese

Patrick Pugliese ha fatto recentemente il suo ritorno nel mondo del Grande Fratello. No, non come concorrente, bensì come inviato speciale ai provini della prossima edizione, che sarà condotta da Simona Ventura. Lo storico gieffino è dunque finito nuovamente nel mirino del pubblico del reality, che ricordano come, nella Casa di Cinecittà, lui abbia trovato non solo la popolarità ma anche l’amore.

Fedez e la fidanzata Giulia Honegger: prove di famiglia in vacanza/ In Sardegna con i figli Leone e Vittoria

Durante la sua seconda partecipazione al Grande Fratello, Patrick ha infatti incontrato Martina Pascutti e tra i due è nata inizialmente un’amicizia che si è poi trasformata in un legame speciale. Il flirt è poi diventato vero e proprio amore una volta finito il programma, tanto che i due hanno poi dato alla luce un figlio: Leone. Qualche tempo fa, la coppia ha però ufficializzato la loro rottura, motivo per il quale oggi tanti fan si chiedono in che genere di rapporti siano rimasti.

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne sono in piena crisi (di nuovo)?/ Indizi e stranezze: retroscena strano

Martina Pascutti svela come sono oggi i rapporti con il suo ex compagno Patrick Pugliese

Una domanda che è stata fatta direttamente da un utente a Martina Pascutti attraverso i social, e alla quale l’ex gieffina ha deciso di replicare. A quanto pare, i rapporti con Patrick sono buoni, nonostante non manchino scontri. “Come sono i nostri rapporti? Normali. – ha esordito Martina nella sua replica, spiegando che tante sono state comunque le difficoltà negli ultimi tempi – Si litiga, ci si riappacifica. Tante incomprensioni, lotte per cose che erano ovvie dovessero mirare al bene di Leone ma non sono mai state comprese.” L’ex gieffina ha però concluso ammettendo che oggi la situazione è migliorata: “Ad oggi posso dire di essere completamente in pace con me stessa e con il papà di Leone.”

Giulia Stabile e Sangiovanni, scontro imbarazzante da Cattelan/ Lite sfiorata? La reazione della ballerina