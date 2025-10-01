Matteo confessa un suo profondo desiderio al Grande Fratello: cos'ha detto

Sono passate poche ore dall’inizio del Grande Fratello, ma i concorrenti hanno già iniziato ad aprire il loro cuore, raccontandosi in maniera profonda. In particolare, ad attirare l’attenzione è stato Matteo, il quale ha rivelato un suo desiderio intimo. Ma, si proceda con ordine. Mentre chiacchierava con Domenico, si è definito un uomo serio e stabile, poco propenso a cambiare più partner. Al che, Domenico gli ha chiesto come mai non avesse ancora avuto un figlio. Matteo ha quindi spiegato di non aver trovato la persona giusta, complice la sua vita intensa che non ha reso semplice trovare una donna che capisse le sue esigenze.

Matteo Azzali minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2025: "Me ne vado"/ Cos'è successo nella notte

Tuttavia, però sta frequentando una ragazza con cui riesce a ritagliarsi momenti preziosi, che gli ha ridato speranza su un futuro insieme. “A me piacerebbe un figlio“, ha confessato, aggiungendo però di avere paura che ormai sia troppo tardi. Difatti, è consapevole di non avere più trent’anni, il che lo rende più dubbioso sul diventare genitore e sul non poter godersi a pieno la paternità.

Simone De Bianchi e la separazione dei genitori al Grande Fratello/ "Papà lo sento poco, con mamma..."

Matteo a cuore aperto al Grande Fratello: cos’ha detto

Dopodiché, Matteo ha anche parlato del rapporto che ha con i giovani ragazzi che allena in palestra, che per lui sono come dei figli. Difatti, ai più grandi fa da fratello maggiore, mentre si sente più una guida dei più piccoli, chiamandoli affettuosamente i suoi “cuccioli“. “Quando li porto sul ring mi viene da piangere“, ha confessato. Al che, Domenico l’ha incoraggiato a non perdere la speranza di diventare padre, specialmente ora che ha iniziato a frequentare una donna con il quale si sente bene e comodo.