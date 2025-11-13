Mattia fa chiarezza sul suo rapporto con Grazia al Grande Fratello: cos'ha detto e cosa pensa realmente la gieffina

Nella Casa del Grande Fratello la settimana è stata tutt’altro che tranquilla per Mattia Scuderi, che ha dovuto fare i conti con una vera e propria tempesta sentimentale. Pochi giorni fa, infatti, ha scoperto che la sua fidanzata Carlotta ha deciso di chiudere la loro relazione. Il motivo? Il rapporto speciale creato con Grazia dentro la Casa, un legame che agli occhi di molti, e di Carlotta, non appare come una semplice amicizia. La scelta della ragazza è stata una vera e propria doccia fredda per Mattia che adesso sta attraversando una crisi profonda.

Da allora, poi, tra Mattia e Grazia si sono alternati momenti di freddezza, mettendo uno stop al loro rapporto, salvo poi riavvicinarsi recentemente. “Secondo me, c’è stato un avvicinamento fra voi“, ha detto Simone al gieffine. Scuderi, però, ha voluto chiarire subito la sua posizione, ribadendo che tra lui e Grazia non c’è nulla di romantico, ma solo un forte legame di amicizia.

Mattia chiarisce la situazione con Grazia al Grande Fratello: cos’ha detto

“Con lei scherzo, mi trovo bene, ma Grazia lo sa che tra di noi non c’è niente. Mi ha detto che lo sente quando piace a un uomo“, ha chiarito Mattia, escludendo la possibilità di iniziare una storia con Grazia. Ciò che il gieffino non sa, però, è che Grazia è venuta a conoscenza del contenuto della seconda busta rossa, che cambia completamente le carte in tavola. Difatti, Carlotta non lo ha davvero lasciato. Tuttavia, se rivelasse la verità, Mattia perderebbe l’immunità alla prossima eliminazione, un rischio che Grazia non vuole fargli correre. A questo punto, non resta che continuare a seguire il Grande Fratello per capire cosa succederà.