Maxime Mbanda nella bufera dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Da quando ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, il rugbista ha fatto parlare più volte di sé. Prima, ha annunciato il ritorno di fiamma con la moglie, Cristiana Conti. Ricordiamo che, dopo 11 anni e due figli, i due si erano lasciati a causa di presunti tradimenti di lui. Nel reality, poi, Maxime ha corteggiato a lungo un’altra donna, ovvero Amanda Lecciso, senza dare l’impressione di essere ancora interessato romanicamente all’ex compagna.

Tuttavia, poche settimane fa, ha condiviso una storia su Instagram, annunciando di essere finalmente consapevole del suo amore. Non solo, ha persino ringraziato il GF, probabilmente per averlo aiutato a recuperare il suo matrimonio. Peccato che, pochi giorni dopo quest’annuncio, abbia pubblicato un’altra storia ambigua: una foto con Amanda, con tanto di didascalia “Forse in un’altra vita”. Insomma, delle parole un po’ azzardate per una donna che, teoricamente, ti è piaciuta per mesi. Come se non bastasse, nelle ultime ore, Maxime è finito al centro dell’attenzione per un commento riferito proprio alla Lecciso.

Maxime Mbanda al centro di una polemica: la frecciatina ad Amanda Lecciso dopo il Grande Fratello

Ieri, 12 marzo, Amanda Lecciso ha voluto fare una diretta su Instagram per chiacchierare un po’ con i suoi fan. Al che, a molti utenti non è sfuggito un commento di Maxime, il quale le ha scritto: “Amanda ci parli del tuo gattamortismo?”. In quel momento, la Lecciso non ha notato il messaggio del suo ex coinquilino, andando invece avanti con la sua diretta. Le sue sostenitrici, però, l’hanno riportato su tutti i social, facendo scoppiare una feroce polemica. D’altronde, seppur in modo velato, Maxime sembra averle dato proprio della “gatta morta“, a meno che non si tratti di una sorta di ‘scherzo’ tra di loro.

Secondo molti utenti, però, il rugbista sembrava tutt’altro che ironico, apparendo piuttosto risentito per le recenti dichiarazioni di Amanda. In una recente intervista al settimanale Chi, la Lecciso ha rivelato che, tra tutti gli uomini della Casa del Grande Fratello, l’unico che potrebbe interessarle è Iago Garcia. Alla luce di queste parole, i fan di Amanda ritengono che Maxime si sia offeso e abbia voluto lanciare una frecciatina alla sua ex coinquilina. Sarà realmente così? Non resta che attendere per scoprirlo.