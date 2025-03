Reunion tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda dopo la loro uscita dal Grande Fratello. Com’è noto, sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Maxime ha mostrato un forte interesse nei confronti di Amanda, facendole la corte per settimane. Addirittura, il rugbista si era scontrato con Bernardo Cherubini per il suo “amore”, arrivando persino ad avere discussioni e liti. Inizialmente, Amanda sembrava del tutto disinteressata a Maxime, rifiutandolo più volte. Tuttavia, nelle ultime settimane, il suo atteggiamento è cambiato, avvicinandosi sempre di più a lui.

Dopo l’eliminazione di Maxime, però, c’è stato un altro colpo di scena. In una storia Instagram, lo sportivo ha rivelato di essere tornato insieme alla moglie. “Situazione sentimentale: innamorato e finalmente consapevole di esserlo davvero. Grazie Grande Fratello, ti devo la vita letteralmente”, ha scritto sulle sue storie Instagram. Sebbene non abbia confermato direttamente il ritorno con la madre dei suoi figli, le sue parole hanno lasciato poco spazio a dubbi. A quel punto, in tanti si sono chiesti se avesse già dimenticato Amanda. Ebbene, a quanto pare, non totalmente.

Maxime Mbanda fa una dedica speciale ad Amanda Lecciso: polemica tra i fan del Grande Fratello

Poco prima della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì, 6 marzo, Maxime e Amanda si sono rincontrati nel backstage. Il rugbista ha infatti condiviso un selfie con l’ex coinquilina, scrivendo una didascalia che non è passata inosservata. “Forse in un’altra vita”, ha scritto. Dopo l’annuncio di pochi giorni fa, queste parole non sono passate inosservate. Come già accennato, lo sportivo ha rivelato di essere tornato con sua moglie, attribuendo al Grande Fratello il merito di averlo aiutato a comprendere la profondità dei suoi sentimenti per lei.

Di conseguenza, fare subito dopo una battuta su un possibile amore che potrebbe nascere in un’altra vita con la donna che ha corteggiato per mesi è sembrato piuttosto ambiguo a molti. È anche vero che, una volta fuori dalla Casa, tutte le dinamiche sembrano annullarsi e persino i vecchi nemici si riscoprono amici. Tuttavia, c’è chi ha trovato questo post come una mancanza di rispetto nei confronti della moglie di Maxime. Il rugbista risponderà alle critiche del web? Non resta che attendere per scoprirlo.