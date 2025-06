Grande Fratello: quando torna in onda

Nessuna pausa per il Grande Fratello che sarà protagonista indiscusso anche della prossima stagione televisiva. Al timone del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che, tuttavia, dovrebbe avere accanto nuovi opinionisti. Dopo Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, infatti, ad affiancare il conduttore nel ruolo di opinioniste, potrebbero arrivare Stefania Orlando e Anna Pettinelli. La prima è stata accostata da diverse settimane al reality show mentre a lanciare il nome della Pettinelli è Dagospia.

La conferma, tuttavia, arriverà solo a settembre quando sarà annunciato il ritorno ufficiale del reality show che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe tornare in onda già lunedì 15 settembre. Quella che comincerà dopo l’estate, tuttavia, sarà una maxi edizione perché la durata potrebbe essere maggiore ai sei mesi e mezzo dell’ultima.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti

“Grande Fratello tornerà a settembre su Canale 5 e potrebbe andare in onda fino all’estate…”. E’ questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Bubinoblog che svela anche qualche indiscrezione sui concorrenti che varcheranno la porta rossa. “Il cast sarà probabilmente formato da un mix di vip storici e nuovi e nip con tante storie, amori e drammi da narrare in diretta…”, si legge ancora sul portale.

In 25 anni di Grande Fratello, sono tanti i concorrenti che sono stati particolarmente amati dal pubblico che sognano di poter vedere gli ex gieffini che hanno dato vita a momenti memorabili della storia del reality. I nomi dei vip storici non sono ancora stati svelati, ma è facile pensare ai vari Floriana Secondi, Serena Garitta, Guendalina Tavassi, ma anche Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Il Grande Fratello, dunque, scalda i motori e Mediaset si prepara a realizzare una maxi edizione puntando tutto sul GF dopo il flop di altri reality, The Couple in primis.

