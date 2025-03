Mirko Brunetti, nuovo amore dopo Perla Vatiero: la storia con Silvia Ghio

Un nuovo amore per Mirko Brunetti dopo la fine della storia con la sua ex storica, arrivata ad agosto 2024. Dopo aver chiuso per la seconda volta la relazione con Perla Vatiero, infatti, Mirko si è legato a Silvia Ghio, una ragazza. “Chi mi segue sa che non c’è nulla da spiegare” ha spiegato Mirko sui social, dopo aver postato una foto con la giovane. Brunetti ci ha poi tenuto a ribadire di aver sempre tenuto un comportamento coerente: “Mi impegnerò a costruire e migliorare la mia vita giorno per giorno sperando che queste persone facciano altrettanto con la propria” ha spiegato ancora Mirko.

La ragazza, Silvia Ghio, è originaria di Alessandria e sogna di fare l’attrice. L’amore sarebbe infatti scoppiato all’accademia di recitazione dove i due si sono conosciuti: da diversi mesi, dunque, condividerebbero la loro vita insieme. Già nelle scorse settimane Mirko aveva pubblicato degli “indizi” ma solamente ora è stata ufficializzata la storia con la giovane aspirante attrice, che ha preso parte al concorso di bellezze di Miss Italia nel 2024. Una giovane che dunque non è nuova al mondo della televisione: anche se non ha ancora realizzato il suo sogno di recitare e diventare attrice, ha già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la rottura a Temptation Island dopo una storia importante

La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha vissuto alti e bassi e fatto sognare migliaia e migliaia di fan in tutta Italia. I due, infatti, sono stati protagonisti di due reality piuttosto amati e seguiti come Temptation Island e il Grande Fratello. In entrambi hanno messo al centro, nel bene e nel male, il loro amore. All’Isola delle tentazioni hanno preso parte nell’estate del 2023: i due erano fidanzati da diversi anni quando hanno deciso di mettere alla prova il loro amore che presentava degli aspetti negativi, qualcosa che non andava come avrebbe dovuto.

Proprio nel corso del viaggio nei sentimenti, Mirko Brunetti si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti, con la quale è uscito come coppia… E con un tatuaggio insieme! Una situazione che ha particolarmente ferito Perla, la sua ex fidanzata, che ha chiuso la storia con lui.

L’amore (di nuovo) al Grande Fratello tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Dopo l’esperienza a Temptation Island che ha visto il loro amore terminare dopo diversi anni insieme, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono incontrati nuovamente al Grande Fratello. Proprio nella casa più spiata d’Italia i due si sono avvicinati nuovamente e il loro amore è esploso di nuovo. Entrambi, coinvolti dai sentimenti reciproci, hanno reciso di dare una seconda possibilità a quel rapporto che era durato a lungo prima che arrivasse la televisione, e che a tutti e due aveva regalato molto.

Mirko e Perla hanno così deciso di riprovarci e di tentare nuovamente di stare insieme. L’esperimento ha fatto impazzire i fan che hanno sempre fatto il tifo per loro e che non hanno mai smesso di crederci. Nonostante la volontà di far funzionare le cose, tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero le cose non sono andate come avrebbero voluto: pochi mesi dopo la riappacificazione, infatti, i due si sono lasciati nuovamente. Adesso per Mirko sembrano maturi i tempi di una nuova storia d’amore: per il pizzaiolo di Rieti, infatti, l’amore sembra aver bussato nuovamente alle sue porte.