Una puntata del Grande Fratello scintillante e particolarmente infuocata quella andata in onda giovedì 6 marzo 2025. Tra le altre cose, spicca il pesante attacco di Jessica Morlacchi nei confronti di Chiara Cainelli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, al centro delle polemiche per i litigi con Mariavittoria Minghetti, è stata bersaglio delle critiche della cantante, la quale non ha risparmiato parole al vetriolo. Dopo aver assistito a una clip che evidenziava certi atteggiamenti di Chiara, ha espresso la sua opinione in maniera piuttosto diretta, lasciando tutti di stucco.

“Non avrei nemmeno usato il termine ‘sgallettata’, ne avrei scelto uno ben più pesante. A te piace sedurre, non posso parlare apertamente in TV, ma sei un po’ profumiera”, sono state queste le dure parole di Jessica Morlacchi nei confronti di Chiara Cainelli. La voce dei Gazosa ha proprio esternato tutto il suo fastidio per i comportamenti della giovane. L’attacco, però, non è rimasto isolato: anche altri inquilini, tra cui Stefania Orlando, hanno espresso il loro dissenso nei confronti della Cainelli.

Presente in studio tra i gieffini dell’attuale edizione eliminati, Alfonso D’Apice non ha perso l’occasione per difendere la sua fidanzata. Chiesta la parola al conduttore Signorini, è intervenuto dando dell’offensiva e della cattiva a Jessica: “Non ti saluto nemmeno perché sei stata estremamente scostumata nei confronti di Chiara. Non hai pensato che è una ragazza di 25 anni con una famiglia a casa che la guarda”.

Immediate le reazioni degli altri concorrenti come quella di Lorenzo Spolverato che ha difeso Chiara Cainelli andando contro Stefania Orlando e accusandola di essere una “vipera”. La risposta dell’ex volto Rai non si è fatta attendere: “Ti faccio pure l’applauso per le tue dinamiche”. Il confronto tra i protagonisti ha assunto toni abbastanza accesi da coinvolgere anche Helena Prestes e Javier Martinez, con quest’ultimo che ha puntato il dito contro il milanese.

