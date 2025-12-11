Grande Fratello: Mursit, il fratello di Omer Elomari spiazza su Rasha Younes: "Mosse social? Ecco cosa penso davvero"

Grande Fratello, Mursit il fratello di Elomari svela: “Rottura tra Omer e Rasha? Rispetto decisione”

Nella semifinale del Grande Fratello andata in onda lunedì scorso non sono mancati i colpi di scena e sicuramente la rottura della coppia dei cosiddetti Rashmer è stato il colpo di scena più clamoroso. In estrema sintesi all’interno della Casa più spiata d’Italia sembrava essere nata una nuova coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari ma negli ultimi giorni tra i due è calato il gelo ed entrambi hanno annunciato la rottura in diretta, se rottura si può definire perché la bella 26enne tra i due c’era solo l’inizio di una conoscenza. Per le sue dichiarazioni Rasha è finita sotto attacco, perché avrebbe inscenato un sentimento solo per strategia e ciò a contribuito anche alla sua eliminazione.

Grande Fratello, Valentina Piscopo: "Ritorno con Domenico? Non escludo"/ "Ho sentito i genitori di Benedetta"

Adesso a fare chiarezza su tutta questa vicenda e rivelare che cosa pensa sia di Rasha in generale che del rapporto tra Rasha e Omer nello specifico è Mursit, il fratello di Omer Elomari, che ha concesso una nuova intervista a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. Mursit ha rivelato: “Comunque sia rispetto la decisione di Omer in merito alla rottura con Rasha, qualsiasi sia la sua decisione lo rispetto e lo sopporto.” Aggiungendo che non avendolo vissuto in prima persona si fida delle scelte del fratello ed ha proposito del fatto che Rasha e Omer fossero una coppia finta ha risposto: “Se stavano fingendo Omer è un attore fenomenale.”



Omer e Rasha, scontro durante la finale del Grande Fratello?/ Cosa potrebbe succedere

Rasha Younes e Omer Elomari, riavvicinamento dopo Grande Fratello? Mursit: “Spero non sia strategia

Dopo il lungo e durissimo scontro in puntata, Rasha Younes una volta uscita dal Grande Fratello attraverso i social ha attivamente difeso Omer Elomari invitando i suoi follower a sostenerlo e ciò è apparso incoerente e incomprensibile ai più. Anche in questo Mursit ha difeso il fratello il Omer e Rasha sperando, tuttavia, che non si tratti di una pura strategia da parte della Younes: “È normale che Rasha sia agendo così sui social perché prima era davvero dentro la Casa e non sapeva cosa stesse succedendo fuori. Se lei sta davvero facendo il tifo per lui la ringrazio ma solo se veramente lo supporta che non sia strategia dice che recentemente c’è qualche sostenitore di Rasha che sta parlando di Omer e che gli hanno mandato un messaggio dicendo che non si può parlare male di lui perché è nella Casa e non si può difendere.” Ed alla fine la domanda fatidica: se Rasha dovesse ritornare sui suoi passi e provarci con Omer, quest’ultimo come reagirebbe? Il fratello ha forti dubbi: “Non mi esprimo, no comment.”