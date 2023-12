Grande Fratello Napoletano, quando inizia e chi sono i concorrenti/ “Sarà trasmesso sui social…”

Grande Fratello, ‘Napoli Edition’: ecco chi sono i primi 4 concorrenti ufficiali

Sembrava essere una suggestione nata e destinata a finire sui social e invece il Grande Fratello Napoletano sarà presto realtà. Le prossime settimane serviranno a limare i dettagli; dalla messa in onda alla composizione del cast, passando per la condizione e il regolamento generale. Come riporta Biccy, il reality in versione partenopea partirà ufficialmente a marzo 2024 e il padrone di Casa sarà Enzo Bambolina.

Soleil Sorge é pazza dell'ex Amici, LDA/ Spunta il messaggio inaspettato

Il Grande Fratello Napoletano vedrà dunque la luce poco dopo l’inizio del 2024 ma sono ancora tante le novità ancora da annunciare. Come riporta il portale, alcune anticipazioni sono state offerte su Tik Tok dal conduttore della versione partenopea del reality storico di Canale 5: Enzo Bambolina. Quest’ultima ha alimentato l’hype rivelando i primi 4 concorrenti ufficiali e offrendo qualche piccolo indizio sul format e il suo svolgimento.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che crisi!/ La segnalazione: “Sereni e tranquilli a Milano…”

La Casa dei Figli di Mouse, dove verrà trasmesso e curiosità sul regolamento

“Ci saranno Rita De Crescenzo e Laura La Divina; poi stiamo aspettando l’ok della produzione anche per Emanuela Miano e Muciella. Ogni settimana svelerò un nuovo concorrente… Già immagino cosa potrebbe accadere; in tutto saranno 12 concorrenti”. Queste le parole di Enzo Bambolina – conduttore del Grande Fratello Napoletano – riportate da Biccy. che ha poi aggiunto: “Siamo anche in cerca di due bellissimi ragazzi da inserire in Casa… Sarà trasmesso live su tutti i social e poi sul sito ufficiale”.

Britney Spears: é guerra a distanza con l'ex Justin Timberlake/ "Nessuna offesa, ma..."

A quanto pare è quasi tutto pronto per la prima edizione del Grande Fratello Napoletano; risulta difficile immaginare che piega prenderà il format ma è certo che sui social l’attenzione sarà alle stelle. Il conduttore del reality partenopeo, Enzo Bambolina, ha rivelato anche il nome della trasmissione: La Casa dei Figli di Mouse. “La diretta sarà di circa sette ore al giorno, dal lunedì al venerdì; se Rita vuole abbandonare? Paga la penale, perché è un programma fatto bene…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA