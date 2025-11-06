Grande Fratello, niente bacio tra Jonas e Anita: lui ci prova ancora ma lei si scanza, Mazzotta: "Ho bisogno dei consigli di mia mamma"

Grande Fratello, non scatta il bacio tra Jonas e Anita al Grande Fratello: lei frena

Nascerà una nuova coppia al Grande Fratello 2025? Jonas Pepe ed Anita Mazzotta si metteranno insieme al GF? L’incertezza la fa da padrone perché mentre il gieffino si dichiara sempre più innamorato della ragazza, quest’ultima frena e spegne le sue speranze. Andando con ordine dopo giorni in cui Jonas parlando con gli altri coinquilini, non ha nascosto di essere innamorato di Anita o comunque di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti mentre la Mazzotta è più in crisi e piena di dubbi sul loro rapporto.

Nella serata di ieri, inoltre, il gieffino è apparso irrequieto e infastidito per l’ennesimo tentativo di baciarla andato a vuoto. Niente bacio tra Jonas e Anita al Grande Fratello, dunque, ed questo punto il 25enne romano ha spronato la Mazzotta ad aprirsi e rivelargli perché è frenata. Da parte sua, invece, Jonas si dichiara sempre più innamorato di Anita. Parlando con Domenico D’Alterio ha confessato: “E’ nato qualcosa, pure bello importante. Lei è tanto affettuosa, a me piace”. Mentre lei parlando con Ivana Castorina ha ammesso di non aver nessuna intenzione di creare una storia all’interno della Casa.



Jonas Pepe innamorato di Anita Mazzotta al Grande Fratello ma lei frena: “Mi manca chiedere a mamma”

Se da un lato Jonas si mostra innamorato della piercer, dall’altro Anita si è lasciata andare alle confessioni ed ha spiegato cosa si nasconde dietro le sue esitazione ed il motivo è molto profondo e toccante: “Fin da sempre, per avere certezza di qualsiasi situazione chiedevo a mamma. Adesso sto cercando di capire cosa mi direbbe lei”. Anita, che ha lasciato la Casa quando le condizioni di salute della madre sono peggiorate per poi fare ritorno nella Casa pochi giorni dopo la sua morte, ha poi aggiunto: “Io una cosa non l’ho mai fatta senza la sua approvazione.” Nel frattempo sul web è partita la ship, i social hanno già ribattezzato la nuova coppia come i Jonita ma la i due si metteranno insieme al Grande Fratello?