Il Grande Fratello Nip di Simona Ventura potrebbe partire ad autunno inoltrato, in ritardo rispetto alle previsioni: ecco perché...

Simona Ventura, il Grande Fratello Nip potrebbe partire in ritardo rispetto alle previsioni: ecco perché

Il Grande Fratello Nip di Simona Ventura potrebbe partire in ritardo rispetto alle previsioni e slittare ad autunno inoltrato. Si vocifera infatti che la nuova edizione vedrà la luce a partire da metà ottobre, con un’attesa che si profila più lunga per i fan del reality. C’è grande curiosità su questa edizione guidata da Simona Ventura, poiché c’è l’obiettivo da parte di Mediaset di tornare al passato con un format che rispetti appieno le origini del programma. Traguardo non facile da raggiungere di questi tempi, come si evince dai casting che stentano a decollare.

Alfonso D’Apice, bufera social dopo video dell’incidente/ Dura replica dell’ex gieffino: "Vergognatevi"

La volontà di trovare concorrenti davvero fuori dal circuito mediatico si scontra con la realtà di questi tempi, in cui praticamente ognuno di noi possiede almeno un account social e ha una sua “popolarità”. Non facile quindi rispettare i “paletti” del Grande Fratello Nip e riuscire ad individuare personaggi non famosi.

Grande Fratello, arriva il documentario sulla storia del reality: "Progetto già partito"/ Il retroscena bomba

Il Grande Fratello Nip di Simona Ventura vuole tornare alle origini ma si scontra con le difficoltà di questi tempi

I nostalgici sperano che gli autori possano davvero allestire un cast completamente sconosciuto, presentando al pubblico nuove personalità e storie profonde da conoscere e assaporare. Stando ai rumor che circolano in rete, dunque, la missione si sta rivelando decisamente complicata al momento. La conduttrice Simone Ventura, dal canto suo, non vede l’ora di iniziare e cogliere la sfida.

Oltre a riprendere contatto con le origini del Grande Fratello, la celebre presentatrice vorrebbe introdurre una “realtà virtuale” all’interno della casa più spiata di Italia. Ad oggi, è bene precisarlo, si tratta solo di semplici indiscrezioni non confermate. Anche perché i casting sarebbero ancora in alto mare e in pieno svolgimento. Concorrenti interessanti e sconosciuti cercasi a Cinecittà, si può fare?

Helena Prestes concorrente reality brasiliano La Fazenda? "Ecco la verità"/ La modella risponde ai rumors