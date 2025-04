Dopo più di sei mesi è andata in onda ieri sera, lunedì 31 marzo 2025, la finale della 18esima edizione del Grande Fratello, che ha visto per la sesta volta consecutiva Alfonso Signorini nei panni di conduttore del reality. Quelle presentate dal noto conduttore e giornalista sono state le edizioni più lunghe della storia del famoso reality, ha infatti condotto in totale ben 247 prime serate. Ci sarà di nuovo lui al timone della prossima edizione?

Iera sera durante la finale del Grande Fratello Alfonso Signorini ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno seguito e sostenuto il reality, le opinioniste e tutti quelli che lo hanno affiancato in questa nuova avventura. Ha poi ricordato ai tantissimi fan del programma che la nuova edizione andrà in onda su Canale 5 da settembre 2025. Le sue parole però hanno fatto venire dei dubbi ai telespettatori, il conduttore ha infatti detto: “Il Grande Fratello torna a settembre”.

Alfonso Signorini sarà al timone della nuova edizione del Grande Fratello? Le sue parole insospettiscono i fan

Le parole utilizzate dal noto conduttore durante l’ultima diretta del reality non sono passate inosservate, sul web infatti in molti hanno iniziato a chiedersi se su Canale 5 tornerà solo il Grande Fratello a settembre o anche Alfonso Signorini. Non sarà lui a condurre la nuova edizione?

Per festeggiare il suo 25esimo anniversario andrà in onda una versione Gold del Grande Fratello e stando ai rumors metà cast sarà composto da ex concorrenti del reality. Da un po’ circolano delle voci anche in merito alla conduzione, Alfonso Signorini condurrà il programma per la settimana volta consecutiva o verrà sostituito? Di recente si è parlato della possibilità che a prendere il suo posto sarà Veronica Gentili, al momento però non è trapelata nessuna notizia al riguardo. Dopo che ha insinuato un dubbio nei fan del reality il conduttore romperà il silenzio per fare chiarezza? Non ci resta che attendere per saperne di più.

