Ennesima lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Solamente pochi giorni fa, i due avevano avuto un acceso confronto, durante il quale il modello milanese aveva persino dichiarato che tra di loro non sarebbe potuta durare. Lorenzo aveva confessato di voler mettere sé stesso al primo posto, accusando la fidanzata di giudicarlo costantemente. Nonostante queste dure parole, i due si erano poi chiariti nel giro di poche ore. Tuttavia, ieri sera, 23 febbraio, Lorenzo se l’è di nuovo presa con la ballerina. Il motivo? Subito dopo aver fatto gli auguri di compleanno alla mamma, il 28enne è andato in crisi, isolandosi in giardino.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, crisi superata al Grande Fratello?/ “Per me sei perfetto, sono fortunata…”

All’inizio, Shaila gli ha lasciato i suoi spazi ma, poco dopo, lo ha raggiunto per consolarlo. “Non ti voglio disturbare. Vuoi stare da solo?”, gli ha detto l’ex velina stringendolo in un abbraccio. “Sì. Avrei voluto che ci fossi prima, e invece”, ha risposto Spolverato, spiazzando la fidanzata. “Adesso sono qua. Cos’è che ti fa stare così? Perché non ti va di condividerlo con me?”, ha ribadito la Gatta. Al che, Lorenzo l’ha accusata di non essere stata presente quando aveva bisogno di lei, a differenza di altri inquilini come Giglio, Mariavittoria e Amanda.

Shaila e Lorenzo si lasciano al Grande Fratello? "Non so come sarà fuori"/ "Basta, pensi solo a te"

Shaila Gatta crolla al Grande Fratello: le accuse di Lorenzo Spolverato

“Pensavo che volessi elaborare le tue cose da solo. Perché non mi hai chiamata? Io ti ho pensato tutto il tempo. Io non so come comportarmi, sono confusa”, ha risposto Shaila Gatta alle accuse del fidanzato, scoppiando in lacrime. Effettivamente, la confusione della ballerina è comprensibile. In passato, uno dei principali motivi di scontro tra loro è stato proprio il bisogno di Lorenzo Spolverato di stare da solo nei momenti di riflessione o sconforto, cosa che la ballerina faticava ad accettare perché desiderava stargli vicino. Ora che ha cercato di rispettare i suoi spazi, invece, si ritrova comunque sotto accusa.

Grande Fratello, Lorenzo vuole lasciare Shaila? "Non voglio bastoni tra le ruote"/ "Mi giudica"

Le parole del modello milanese hanno profondamente ferito l’ex velina, che, mentre si asciugava le lacrime, gli ha detto: “Le parole hanno un peso. Non è giusto che io mi senta dire che non ci sono stata e che avrei dovuto esserci, io ci sono sempre per te. Tu non ti metti in discussione e sei egoista”. Ormai esausta da questa situazione e dalle tensioni in Casa, Shaila ha persino espresso il desiderio di essere eliminata dal Grande Fratello, considerando che si trova anche in nomination. “Spero che mi mandino a casa”, ha detto piangendo.