Programmazione Grande Fratello: quando va in onda la prossima puntata?

Il Grande Fratello sta per giungere al termine. Per ora, la data fissata per la puntata finale è lunedì 31 marzo 2025 e di consueto andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Chiaramente, c’è fermento tra i fan che non vedono l’ora di scoprire chi vince il Grande Fratello quest’anno e di conseguenza, chi si è rivelato il concorrente preferito dal pubblico. Ad oggi i finalisti ufficiali sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi ma si attendono gli altri nomi durante le prossime dirette.

A destabilizzare tutto, però, è il cambio di programmazione del reality che secondo quanto riportato dal sito Blastingnews.com dovrebbe annullare il consueto doppio appuntamento a partire dal 17 marzo. Secondo le prime indiscrezioni vedremo la doppia diretta fino al 17 per poi saltare al 24 marzo e al 31, dove ci sarà la puntata finale. Ancora per poco, dunque, potremo godere delle due puntate prima di arrivare alla fine ufficiale. Intanto, non mancheranno colpi di scena con nuovi concorrenti eliminati del Grande Fratello e altri finalisti. Nell’ultima puntata hanno abbandonato il gioco Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, i meno votati di questa settimana.

Grande Fratello, cosa va in onda al suo posto al giovedì sera?

Non sono ancora noti i programmi che andranno in onda al posto del Grande Fratello al giovedì sera, dato che Mediaset non ha ancora rilasciato i palinsesti ufficiali. Di certo, per scegliere di togliere una puntata del reality più seguito di Canale 5 vuol dire che ci sarà un degno sostituto. Al momento i telespettatori aspettano solo la finale, dopo mesi e mesi in cui hanno conosciuto a fondo i concorrenti della casa e in cui si sono create fazioni anche sui social su chi sono quelli preferiti dal web. Chi la spunterà? Appuntamento fissato a giovedì 6 marzo, dove scopriremo il prossimo eliminato del Grande Fratello.