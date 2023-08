Grande Fratello, nuovo regolamento in arrivo?/ Meno social, contratti limitati e squalifiche più severe

Grande Fratello, nuove regole ferree: le presunte limitazioni al contratto

La nuova edizione del Grande Fratello ha tutta l’intenzione di mettere in riga i futuri concorrenti, in favore di una linea più ferrea sul tema della disciplina e della buona educazione nella Casa. Le rinnovate linee-guida imposte dai vertici Mediaset sono ormai ben chiare: basta trash, meglio puntare su contenuti di qualità e su concorrenti che non ricercano la visibilità a tutti i costi e la lite continua pur di apparire e fomentare polemiche a fini televisivi. Un nuovo presunto regolamento del reality è in arrivo, e a fornire alcune anticipazioni è Gianluca Paganotti.

Il blogger e autore televisivo ha infatti rivelato a Mondo Tv 24 quali sarebbero le nuove regole imposte ai concorrenti. Novità in arrivo soprattutto per il contratto dei Vip, che quest’anno si limiterebbe “solo per partecipazione al Grande Fratello, un’intervista su un’emittente radiofonica del gruppo e una chiacchierata a Verissimo con la Toffanin“. Bannate, dunque, continue ospitate in tv ed interventi mirati ad accrescere la propria visibilità: da quest’anno si cambia registro e il regolamento si fa più rigido.

Grande Fratello, meno social e meno liti: pena la squalifica

Ma le nuove presunte regole non si fermerebbero qui. Il “rinnovato” Grande Fratello, infatti, “sarà meno social dei precedenti (attenzione alle pagine ‘fans’ che litigano tra di loro, potrebbe vedere la squalifica del loro beniamino, che sia un Nip o un Vip“. Le possibilità di squalifica dunque rischiano di ampliarsi in caso di comportamenti scorretti da parte dei fandom sui social, ma anche da parte degli stessi concorrenti: per chi ha atteggiamenti e comportamenti che possono innescare una lite non ci sarà più la decisione da casa con il televoto, ma anzi arriverà la diretta squalifica.

Infine, è in arrivo anche una novità sulla Casa di Cinecittà: a breve verrà svelata e, in particolare, in questi mesi ha subito una ristrutturazione da cima a fondo, ma al momento vige il riserbo più assoluto. Il programma è dunque destinato a cambiare registro, nei toni e nei contenuti, a partire dalla prossima stagione.











