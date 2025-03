Helena Prestes contro Zeudi Di Palma: le accuse al Grande Fratello

Dopo essere stata eletta come quarta finalista del Grande Fratello, Helena Prestes è tornata a scontrarsi con Zeudi Di Palma. Il rapporto di Helena e Zeudi al GF è stato pieno di alti e bassi. Inizialmente, le due avevano stretto un’amicizia “speciale” e, in particolare, l’ex Miss Italia si era infatuata della coinquilina. Vedendosi rifiutata più volte da Javier Martinez, anche Helena aveva deciso di darle una possibilità, al punto che le due si sono scambiate un paio di baci. Tutto è cambiato quando Helena è stata eliminata dal GF lo scorso gennaio, passando alcuni giorni fuori dalla Casa fino al suo ripescaggio.

Il motivo? In quel periodo, Zeudi si è improvvisamente avvicinata a Javier, con il quale è nato un breve flirt. Dopo il rientro di Helena, è scoppiato una sorta di triangolo, dal quale la modella 23enne ha deciso di tirarsi subito indietro, perché più infatuata di Helena rispetto a Javier. Al che, l’argentino ha deciso di iniziare una storia con Helena, che continua ancora ora. Nel frattempo, però, l’amicizia tra Zeudi e la Prestes è andata in frantumi e le due se ne sono dette di tutti i colori.

Zeudi ed Helena ai ferri corti: lo scontro dopo la semifinale del Grande Fratello

Nelle ultime settimane, Zeudi ed Helena si sono scontrate praticamente ad ogni puntata. Addirittura, la brasiliana l’ha accusata di aver strumentalizzato la sua bisessualità per andare avanti nel gioco, usandola solo per il fandom “Zelena“. Nonostante ciò, durante la settimana, Zeudi finiva sempre per riavvicinarsi all’influencer, un atteggiamento che ha contribuito alla fine dell’amicizia tra Shaila Gatta e l’ex Miss Italia. Difatti, vedendola vicino ad Helena nonostante tutti litigi, l’ex velina ha iniziato a nutrire dubbi nei suoi confronti, allontanandosi definitivamente da lei.

Ebbene, nella semifinale del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 24 marzo, Helena e Zeudi hanno avuto un altro forte litigio. Questa volta, però, non si è fermato alla diretta, ma è proseguito anche nella notte in Casa. Cos’è successo? Le due si trovavano a tavola insieme, quando Helena ha chiesto a Zeudi di parlare per chiarire quanto accaduto. Zeudi, però, si è rifiutata, spiegando di non voler più cadere nelle sue trappole. Da lì, è nato un botta e risposta acceso tra le “Zelena”.

Helena furiosa con Zeudi al Grande Fratello: cos’ha detto

“Sei tu che dovresti chiedermi scusa. Non voglio parlare con te, non sto scappando. Semplicemente sei una persona che pretende delle scuse, quando lei dovrebbe darle a me. Tutta la settimana ti sei avvicinata… sono caduta nella provocazione purtroppo”, ha detto Zeudi ad Helena. “Caduta dove? Ti sei fatta male? C’è il dottore se vuoi”, ha risposto ironica la brasilina. Al che, Chiara Cainelli stava per intromettersi per difendere l’amica, ma Helena l’ha subito fermata, definendola il suo “soldatino”.

Successivamente, l’ex naufraga si è sfogata con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, accusando Zeudi di essere furba e falsa. La brasiliana è ancora convinta che l’ex Miss Italia abbia giocato con lei per andare avanti, approfittandosi di un suo momento di fragilità. Ad ogni modo, è molto probabile che la sfida finale sarà proprio tra le “Zelena“. Entrambe hanno i fandom più grandi di quest’edizione e, vedendo anche le ultime percentuali, la vittoria del Grande Fratello potrebbe andare ad una di loro.