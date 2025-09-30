Omer Elomari ha raccontato, nella Casa del Grande Fratello, il bombardamento della sua casa in Siria: "Ecco come ci siamo salvati dalla morte"

Omer Elomari è uno dei concorrenti del Grande Fratello che porta nella Casa di Canale 5 una storia durissima e di grande sofferenza. Omer è scampato alla morte in Siria, dove la sua casa è stata improvvisamente bombardata. Ai compagni d’avventura, Omer ha raccontato di essersi salvato per un soffio e grazie alla dritta di un amico di suo fratello.

Stefania Orlando e Amanda Lecciso sbeffeggiano Lorenzo Spolverato? Il video/ La replica all'unfollow di lui

“Ho visto la mia casa crollare con una bomba, ero a pochi metri. – ha esordito, spiegando di aver vissuto la guerra in Siria – per circa 5 anni, avevo 11 anni quando è iniziata e ai 16 ho perso casa.” Di fronte alla grande curiosità dei compagni, Omer ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto quel nefasto giorno: “Un amico ci avvisò che poteva esserci un bombardamento quella giornata, lì non puoi fare niente.”

Grande Fratello 2025, scontro in cucina tra Giulia e Grazia/ "Ma stiamo litigando per una cipolla?"

Omer Elomari scampato alla morte in Siria, il racconto al Grande Fratello: “Un amico ci avvertì…”

A salvare Omer e la sua famiglia fu proprio l’avvertimento di quell’amico: “Tornato a casa, ho sentito l’elicottero e le parole di quell’amico mi giravano in testa e ho detto a mia mamma di lasciar stare quello che stava facendo e andare via, anche perché casa mia era molto aperta, non aveva nulla a proteggerla. Mentre andavamo via è arrivata la prima bomba. Io ho fatto un volo di 5 metri.” Omer e la sua famiglia sono però scampati al peggio: “Ho avuto paura di morire”, ha ammesso il 26enne, spiegando che oggi, il suo paese d’origine, non gli manca: “Della Siria non mi manca niente. Mi piacerebbe tornare lì ma non c’è niente. Non c’è nessuno più lì. La mia famiglia ora è in Turchia.” ha concluso.