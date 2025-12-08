Omer e Rasha sempre più distanti al Grande Fratello: lo sfogo del gieffino con Dolce mette in allerta i fan della coppia

Omer e Rasha sempre più distanti al Grande Fratello. Ma, facciamo un passo indietro. Dopo aver iniziato una relazione all’interno della Casa più spiata d’Italia, i due si sono improvvisamente allontanati, mettendo in pausa il loro rapporto sentimentale. Ebbene, nelle ultime ore, il gieffino si è sfogata con l’ospite della settimana, Dolce, con la quale ha trovato subito una grande sintonia. A tal proposito, Omer è convinto che quest’amicizia stia dando fastidio a Rasha, perché da allora la vede più distante. Dolce, però, non ci vede niente di strano e pensa che questa “gelosia” sia più un pretesto che altro, visto che non c’è stato alcun comportamento ambiguo.

Successivamente, la concorrente gli ha suggerito di non dare troppo peso a questa situazione, dato che, in teoria, questa storia non lo riguarda più. Al che, Omer ha ammesso che, da quando ha messo un p’ di distanza mentale da Rasha, si sente più leggero. In giardino, continuando il discorso, Dolce gli ha fatto notare che domandarsi “cosa sarebbe successo” non serve dato che, a volte, le cose finiscono e basta, e non c’è un modo per rimetterle in piedi solo ragionandoci sopra.

Omer e Rasha, è finita per sempre al Grande Fratello? Dettagli

Successivamente, Omer è entrata più nel dettaglio, spiegando che il suo allontanamento non è nato da un singolo episodio, ma da una serie di situazioni che lo hanno fatto stare male, tra cui commenti poco carini e parole dette alle sue spalle. A quel punto, Dolce gli ha chiesto se fosse innamorato, e lui ha subito subito di no, chiarendo che, secondo lui nessuno dei due lo era davvero. Difatti, si stavano solo conoscendo, provando a capire se potesse funzionare fuori dalla Casa del Grande Fratello. Omer e Rasha riusciranno a chiarire prima della fine del Grande Fratello?