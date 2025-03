Pamela Petrarolo lapidaria sui suoi ex coinquilini del Grande Fratello. Poche settimane fa, l’ex Non è la Rai ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia a causa di alcuni problemi personali. Adesso, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico “Non succederà più”, ha spiegato nel dettaglio le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. “Mio papà è in ospedale con la broncopolmonite, non volevo rischiare. In tanti mi dicono che avrei potuto vincere, ma sicuramente meritavo la finale. Io volevo farmi conoscere da più persone e avere maggiori possibilità in questo lavoro così precario”, ha detto.

Shaila Gatta: “Helena vuole buttarmi fuori dal Grande Fratello”/ Zeudi Di Palma: “A me ha chiesto scusa…”

Dopodiché, Pamela non si è sottratta dal dare le sue taglienti opinioni sui suoi ex compagni di viaggio. Per quanto riguarda Shaila e Lorenzo, ha dichiarato di credere nel loro amore, sebbene sia convinta che la ballerina sia la più coinvolta tra i due. Secondo lei, l’ex velina è perdutamente innamorata del modello, mentre quest’ultimo, tra il gioco e la fidanzata, sceglierebbe sempre il gioco. Nonostante ciò, ritiene che entrambi meritino la vittoria: “Se dovesse vincere uno dei due, posso dire che se la sono sudata. Sono gli unici a durare da sei mesi, gli altri hanno cambiato. Loro invece nel bene e nel male ci hanno messo la faccia”.

Shaila Gatta contro l'imparzialità del Grande Fratello: "Helena e Javier sono sempre abbonati"/ Cos'ha detto

Pamela Petrarolo lapidaria su Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti: cos’ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello

Pamela Petrarolo, però, non sembra credere alla relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez. Secondo l’ex Non la Rai, infatti, Helena prova ancora un interesse per Lorenzo Spolverato, mentre l’argentino è ancora preso da Shaila Gatta. In particolare, a non convincerla è stato il repentino cambio di atteggiamento di Javier. “Ad Helena non è mai passato l’interesse per Lorenzo. Però credo abbia anche un coinvolgimento sincero per Javier. Lui, invece, ha cambiato troppo volte e credo stia ancora sotto Shaila”, ha detto durante l’intervista di Giada Di Miceli.

Grande Fratello, scivolone di Lorenzo su Helena Prestes: "È serena perché sc*pa"/ "Riceve sempre sconti"

Infine, la showgirl ha criticato duramente anche la relazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minhgetti. In particolare, a finire sotto il suo mirino è stata Mariavittoria. A detta sua, alla ragazza non interessa assolutamente nulla dell’idraulico, mentre quest’ultimo sarebbe l’unico a provare dei sentimenti sinceri e profondi. Addirittura, Mariavittoria si sarebbe avvicinata a lui solo per restare il più a lungo possibile all’interno del Grande Fratello: “Ha capito che la ship funzionava. A lei piaceva Alfonso, ma per evitare le critiche ha scelto la via più facile. Loro fuori non dureranno, ma non per colpa di Tommaso”.