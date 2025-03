Pamela Petrarolo ha svelato il suo pensiero sulla coppie nate nella casa più spiata d’Italia durante l’attuale edizione del Grande Fratello, le parole più dure le ha riservate a MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi. L’ex gieffina è convinta che la loro relazione non durerà a lungo dopo il reality, ospite di Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non Succederà Più ha detto: “A MariaVittoria di Tommaso importa poco, ha capito che la loro ‘ship’ poteva darle visibilità”. A detta sua il gieffino, invece, è davvero coinvolto e quando in Spagna si è reso conto che sentiva la sua mancanza ha voluto dare al loro rapporto un significato più serio.

L’ex gieffina pensa che MariaVittoria Minghetti si sia affezionata all’idraulico toscano però non crede che sia davvero interessata a lui, si è avvicinata solo perché ha intuito il suo potenziale nella casa del Grande Fratello. Ha ricordato che prima la dottoressa diceva che il gieffino era troppo giovane e non voleva legarsi, però ha avuto una grande sintonia con Alfonso e Javier.

Senza troppi giri di parole Pamela Petrarolo ha ribadito che Tommaso e MariaVittoria dopo il Grande Fratello non resteranno insieme a lungo, dopodiché ha aggiunto che la colpa non sarà del gieffino. Il suo pensiero ha infastidito non poco i tantissimi fan della coppia, questi infatti sui social si sono scagliati duramente contro l’ex gieffina.

A coloro che l’hanno attaccata per difendere i ‘TommaVi’ l’ex di Non è la Rai ha replicato dicendo che la sua non è affatto cattiveria, ma percezione. A detta sua è proprio perché vuole bene ad entrambi che non vede la Minghetti così presa come invece lo è Tommaso. Pamela Petrarolo ha poi aggiunto: “Detto questo se poi tra loro durerà meglio così io ne sarei felicissima. E non solo io penso questo ma anche la nonna, le persone vicine a lui. Non è cattiveria è presa di coscienza“.

