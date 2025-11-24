Perché i genitori di Grazia Kendi si sono separati? Concorrente del Grande Fratello 2025 confessa: "Non ho sofferto la loro separazione"

Grande Fratello, i genitori di Grazia Kendi e la separazione: “Non l’ho sofferta”

Sarà una puntata del Grande Fratello 2025 ricca di sorprese quella che andrà in onda questa sera, lunedì 24 novembre 2025, in prima serata su Canale 5. Tra i numerosi momenti che riempiranno la diretta, ci sarà spazio anche per una sorpresa per Grazia Kendi da parte del suo papà; negli ultimi giorni la concorrente ha spesso parlato della sua famiglia e del difficile rapporto tra i genitori di Grazia Kendi, che si sono separati quando lei aveva solo 5 anni.

La concorrente si è ritrovata a parlarne in Casa gli scorsi giorni, dal loro rapporto al perché i suoi genitori si sono separati, quando aveva appena 5 anni. Entrambi da quel momento si sono rifatti una vita: il padre non ha più avuto alcuna relazione, la madre invece ha un nuovo compagno con cui la ragazza ha imparato pian piano a relazionarsi, all’inizio non si sentiva accettata ma poi lui ha cambiato atteggiamento: “Il nostro rapporto è cambiato con il tempo. Lui è cambiato totalmente. Con questa persona ho imparato a perdonare e sono contenta di averlo perdonato. Adesso è la persona a me più paterna, mi tratta come se fossi sua figlia”.

Perché i genitori di Grazia Kendi si sono separati: confessione al Grande Fratello 2025

Ma perché i genitori di Grazia Kendi si sono separati? La concorrente del Grande Fratello 2025 ha ripercorso quei momenti, spiegando che un rapporto tra la madre e il padre “non esiste, da sempre”. La coppia si conobbe quando erano entrambi giovanissimi e si sposarono in seguito all’inaspettata gravidanza. “I primi anni stavano bene, erano felici, ma mi ricordo poco”, ha ammesso.

A patire maggiormente la separazione fu il padre di Grazia Kendi, Marius, la gieffina ha raccontato: “Lui la separazione l’ha sofferta, mia mamma no”. Tra i suoi genitori ad oggi non ci sarebbe alcun contatto né rapporto ma, in merito, la Kendi ha spiegato: “Io la separazione non l’ho mai sofferta”.

