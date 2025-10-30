Simone De Bianchi parla della separazione dei suoi genitori al Grande Fratello: il difficile rapporto con il padre e le lacrime per la madre

Simone De Bianchi è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello e, recentemente, si è aperto con i suoi compagni, parlando della separazione dei suoi genitori. Dopo ben 23 anni di matrimonio, infatti, la madre, Francesca, e il padre del gieffino hanno deciso di prendere strade diverse. A tal proposito, Simone ha raccontato come la rottura è stata causata da un tradimento del padre, che ha causato molto dolore non solo alla madre, ma anche a lui e alla sua sorellina.

Da allora, infatti, il rapporto con il padre è rimasto distante e complicato, e ormai la quotidianità tra di loro si è persa. D’altro canto, invece, a seguito del divorzio, è riuscito a conoscere meglio la madre, riscoprendo il loro rapporto in un’altra veste. Nonostante tutto, però, ha cercato di elaborare la situazione con maturità, imparando a convivere con il passato e a mantenere comunque intatti i legami importanti, nonostante gli errori commessi.

Simone a cuore aperto al Grande Fratello: le lacrime per la madre

“Mi hanno avuto a 20 anni. La gente ci guardava in giro, perché avevo i genitori più belli del mondo. Poi le cose sono andate come sono andate e ho sofferto molto, ma il dolore ti fortifica“, ha raccontato Simone nella Casa del Grande Fratello durante una conversazione con Domenico. Nel parlare di sua madre e sua sorella, il gieffino è scoppiato a piangere, dimostrando il forte legame che lo unisce alle donne della sua vita.