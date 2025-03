Grande Fratello, perché Yulia Bruschi non è più presente in studio durante le puntate? Spunta un retroscena

Ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale5 va in onda il Grande Fratello, al timone c’è Alfonso Signorini mentre il ruolo di opinioniste è di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi al centro ovviamente ci sono le vicende dei vari concorrenti e nelle ultime settimane al centro dell’attenzione c’è soprattutto l’ex concorrente Yulia Bruschi. La modella all’interno della Casa più spiata d’Italia ha iniziato un flirt con Luca Giglioli Giglio tuttavia una volta eliminata è stata spesso beccata insieme al suo ex fidanzato Simone.

Ad incuriosire maggiormente, però, è il fatto che la modella da diverse puntate non è più presente durante le dirette. Perché Yulia Bruschi non è più presente in studio durante le puntate del Grande Fratello? A questa domanda hanno provato a rispondere gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. Il primo ha rivelato: “Abbiamo saputo che Yulia non vorrebbe più prendere parte alle puntate della diretta perché pare sia stufa degli attacchi (secondo lei senza fondamento) sulla sua sfera privata! Vedremo se cambierà idea…” A farle eco è intervenuta anche la Marzano: “Fa bene perché qualsiasi cosa fa viene attaccata.” Insomma l’assenza di Yulia sarebbe dovuta a questi motivi.

Grande Fratello, gossip acceso su Yulia Bruschi: interviene il papà di Giglio, Filippo Giglioli

Nel frattempo mentre Luca Ciglio all’interno della Casa del Grande Fratello si dichiara sempre più innamorato di Yulia Bruschi, il papà del giovane Filippo Giglioli è intervenuto sul gossip e sul presunto ritorno di fiamma della ragazza con l’ex fidanzato in un’intervista riportata da IsaeChia: “Non l’ho mai incontrata e non mi ha mai chiamato…” E subito dopo è sceso un po’ di più nei dettagli: “Il motivo? Non lo so, però non ho mai pensato che fosse in dovere di chiamarmi”. Ha poi sottolineato come la priorità sia ora da dare alla fine del percorso nel reality, e una volta fuori dalla Casa più chiacchierata d’Italia, tutto sarà più chiaro: “Tra massimo un mese sapremo tutto…”.