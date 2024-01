Grande fratello, Perla Vatiero sott’attacco: Elenoire Ferruzzi accende la polemica/ Interviene la sorella!

Grande fratello 2024, Perla Vatiero finisce nel mirino del web: l’attacco di Elenoire Ferruzzi

É una Elenoire Ferruzzi al veleno l’ex gieffina al Grande Fratello vip 7, ora protagonista di un acceso thread social che si scaglia contro Perla Vatiero, gieffina dell’edizione corrente del reality show Mediaset, Grande fratello 2024. L’accesa discussione social del momento si apre sul social di X in concomitanza con la prima puntata nel nuovo anno 2024 di Grande fratello 2024 dell’8 gennaio 2024.

Quando, a margine delle immagini della puntata in diretta di Grande fratello 2024, l’ex gieffina vip tuona via X rilasciando dei post avvelenati contro diversi concorrenti in corsa al gioco sulla convivenza forzata nella Casa di Cinecittà.

La replica della sorella di Perla Vatiero é al veleno, contro Elenoire Ferruzzi

E in particolare, a destare particolare clamore social é il commento al veleno dell’ex star di Grande fratello vip 7 sulla concorrente gieffina Perla Vatiero, che allude al look sfoggiato in prima serata TV e Streaming sulle reti Mediaset da quest’ultima e che il web ritiene paragonabile al tipico pelo-styling del cane maltese: “Ma nemmeno con la coda alta riesce ad assottigliare quella faccia di m**da”, esclama il cinguettio al veleno di Elenoire Ferruzzi su Perla Vatiero, nel commentare il total look della gieffina. In replica, intanto, arriva il commento a caldo della sorella di Perla Vatiero, che indirettamente risponde ad Elenoire Ferruzzi.

Riattivatasi tra le Instagram stories, la familiare intervenuta nella querelle tra le star di Grande fratello, quindi, risponde prontamente in difesa della sorella:

“Cara Elenoire Ferruzzi, rimango inorridita dalla superficialità e dalla cattiveria che sto vedendo nel leggere ciò che hai scritto -fa sapere Loana Vatiero, tacciando non troppo velatamente l’influencer bionda di un attacco social a sfondo di bodyshaming ai danni della concorrente mora di Grande fratello-.È aberrante come lo abbia fatto con tale facilità in un momento storico dove dovremmo essere tutti uniti contro questo tipo di violenze”. E il messaggio di replica a difesa dell’ex Grande fratello Perla Vatiero prosegue ancora, poi, contro Elenoire Ferruzzi: “Eh no, cara Elenoire, non è normale insultare una ragazza perché lo fanno con te. Così ti stai mettendo dalla parte di chi ogni giorno apre una tastiera ed è convinto che può usarla come vuole. Hai fatto veramente una figura pessima!”.

Nel frattempo, é in corso il televoto di rischio eliminazione al Grande Fratello 2024…

