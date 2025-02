Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 2024/25. Criticato per i suoi atteggiamenti sopra le righe, per le mancanze di rispetto nei confronti delle donne, per dei gesti esecrabili legati al tragico passato del nazifascismo fino al regolamento più volte violato. La pioggia di critiche su di lui non si è mai fermata neanche per un secondo e nelle ultime ore, proprio prima della diretta che ci sarà stasera su Canale5, alcuni concorrenti si sono lasciati andare parlando di lui.

“Gli piace manipolare gli altri” ha fatto sapere Helena Prestes durante una chiacchierata con Iago, Stefania e Eva, “ma ognuno ha il suo carattere. Lui non mi controlla. Io sono sicura che non lo vedrò fuori. Adesso si è calmato, non so come. Ha rispettato gli altri”.

Iago Garcia è uno dei nemici giurati di Lorenzo Spolverato. I due non si possono vedere eppure l’attore spagnolo cerca in tutti i modi di procedere a una convivenza pacifica così che gli scontri non siano sempre all’ordine del giorno. Riferendosi a quando è sbottato per via della porta del bagno, ha detto: “È un po’ come nel calcio, quando ti toccano un ginocchio e tu invece esageri. Si vede chiaramente che è finto, Helena non l’ha aggredito. È grave”.

Ma l’attore spagnolo non si è fermato qua perché ha rincarato la dose: “Ha visto che ci sono dei limiti. Che non può fare quello che vuole. Adesso cambierà strategia. Lui è molto frustrato perché credeva di poter comandare”. Quando ha lanciato una sedia in puntata tutti si sono impauriti e hanno condannato il suo gesto, come ricorda Stefania Orlando, e poi a chiudere questa pioggia di critiche su Lorenzo al Grande Fratello ci ha pensato Helena Prestes: “Non ho rabbia per lui. Ha fatto le sue scelte. Lui pensa che vogliamo manipolarlo, ma non è così”. Intanto Lorenzo ha definito ambiguo Javier e stasera ci sarà una nuova puntata dove Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro sul triangolo formato dal pallavolista, da Helena e Zeudi, e poi è prevista anche una dolce sorpresa a Lorenzo. Chi sarà eliminato? Non basterà far altro che seguire la puntata di stasera in onda su Canale5 dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia.

