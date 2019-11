Grande Fratello, presunto stupro in casa?/ Video choc: vittima in lacrime ma autori…

In Spagna sta per esplodere uno scandalo di enormi proporzioni alla luce delle ultime rivelazioni sul Grande Fratello. Nella passate ore, la produzione Gran Hermano, edizione spagnola del celebre reality show, è stata travolta da una polemica relativa ad un presunto stupro avvenuto a scapito di una ex concorrente proprio all’interno della Casa, nel corso della diciottesima edizione, andata in scena nel 2017 su TeleCinco. Potrebbe trattarsi di un possibile caso di violenza sessuale sul quale sono in corso le indagini della polizia e che adesso sta mettendo a serio rischio la versione in salsa vip del reality, trasmessa proprio in queste settimane. Secondo quanto riferisce DavideMaggio.it, avrebbe già spinto diversi investitori a ritirare i proprio annunci. Il presunto stupro, spiega El Confidencial, si sarebbe consumato i primi giorni di novembre di due anni fa. La conferma della violenza potrebbe essere rintracciata in un video, rimasto nascosto fino allo scorso martedì e relativo ad un confessionale con protagonista proprio la presunta vittima.

GRANDE FRATELLO, PRESUNTO STUPRO IN CASA? SPONSOR IN RITIRATA

La ex concorrente del Grande Fratello spagnolo vittima del presunto stupro consumatosi nella Casa del reality sarebbe Carlota Prado. La stessa è immortalata nel video choc che in queste ore sta facendo il giro del mondo. Si tratta di un suo confessionale nel quale parla con uno degli autori del format in merito a quanto avvenuto con il coinquilino, nonché fidanzato, Josè Maria Lopez. La giovane è in lacrime ed inerme mentre si trova ad assistere controvoglia ad un filmato che mostrerebbe l’abuso subito, a quanto pare senza che nessuno della redazione fosse intervenuto per fermare il giovane. Nel medesimo video si sentirebbe la ragazza, probabilmente poco lucida a causa dell’alcol, mentre dice a Lopez “non posso”. Trascorsero poche ore prima che la produzione del GF spagnolo decidesse di espellere Josè Maria dal reality ma, a quanto pare, l’autore del confessionale avrebbe invitato Carlota a tenere la bocca cucita sull’argomento per il suo “bene” e per quello del ragazzo. Dopo la sua eliminazione al televoto però, la giovane ha confessato tutto spiegando di non aver parlato prima per via della grande vergogna che provava. L’accaduto è stato denunciato da Mediaset e dalla casa di produzione Zeppelin. Lopez, di contro, si è sempre dichiarato innocente. Dopo la diffusione del video, sono stati numerosi gli sponsor che hanno deciso di ritirare i loro prodotti dalla casa del Grande Fratello Vip 7 spagnolo, attualmente in onda spiegando di non voler essere associati ad un programma che avrebbe nascosto volutamente un caso di stupro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA