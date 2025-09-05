Imprevisto per il Grande Fratello di Simona Ventura: a poche settimane dall'inizio del reality, salta l'opinionista.

Il Grande Fratello di Simona Ventura, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà ufficialmente in onda lunedì 29 settembre. I concorrenti saranno tutti sconosciuti, il numero non sarà infinito perché, dalle varie indiscrezioni, pare che a varcare la porta rossa saranno in dieci o in dodici. Non ci dovrebbero essere ingressi in corsa, si voterà solo con gli sms e, infine, durerà solo 100 giorni, esattamente come le prime edizioni del reality show. Come in tutte le edizioni del Grande Fratello, in studio, Simona Ventura non sarà da sola ma avrà accanto un opinionista.

Dalle prime voci, pare che l’opinionista sarà solo uno. Finora, il nome in pole position per il ruolo di opinionista del Grande Fratello è quello di Tommaso Zorzi ma stando a quello che fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia, pare che non sarà affatto così.

Grande fratello: salta Tommaso Zorzi come opinionista, spuntano altri nomi

Tommaso Zorzi non sarà l’opinionista del Grande Fratello 2025: a svelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia. Dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip e aver conquistato tutti, Zorzi non tornerà come opinionista. Lorenzo Pugnaloni, invece, tra le storie del proprio profilo Indtagram, svela altri nomi che potrebbero affiancare Simona Ventura.

Tra i nomi che potrebbero accomodarsi sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello spuntano diversi ex concorrenti come Cristina Plevani che ha ammesso che le piacerebbe ricoprire tale ruolo, Jessica Morlacchi ma anche Attilio Romita. Non mancano, poi, i nomi di Vladimir Luxuria che è stata opinionista dell’Isola dei Famosi ma anche della giornalista Elena Guarnieri.