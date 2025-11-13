Nuove incomprensioni tra Rasha Younes e Omer Elomari al Grande Fratello dopo il bacio, hanno già dei problemi? Cosa si sono detti nella casa.

Rasha Younes e Omer Elomari hanno fatto un notevole passo avanti ieri al Grande Fratello, mentre erano in giardino per leggere i messaggi aerei si sono dati alcuni baci a stampo, i loro compagni di avventura erano tutti entusiasti. La loro vicinanza aveva già fatto capire a tutti che sarebbe nato qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro, fino ad ora però non si erano ancora lasciati andare. Nella casa più spiata d’Italia stanno provando a conoscersi meglio, anche se non è così facile dal momento che entrambi sono molto chiusi.

Ciro Solimeno, trono in salita a Uomini e Donne/ Cos'è successo dopo l'incontro con le corteggiatrici

Quello della comunicazione è un problema che hanno riscontrato sin dall’inizio nel loro rapporto, nelle scorse ore la gieffina ha cercato di far capire ad Omer Elomari l’importanza del dialogo. Al gieffino ha detto che dovrebbero parlare di più, perché anche se si capiscono non si conoscono benissimo. Lui è intervenuto dicendo che è impossibile conoscersi meglio se lei non parla, anche lui quindi pensa che dovrebbero aprirsi di più entrambi per approfondire la loro conoscenza.

Gemma Galgani in ombra a Uomini e Donne/ Cosa sta accadendo dopo l'addio a Mario

Rasha spiega a Omer perché si è chiusa al Grande Fratello: entrambi vogliono migliorare

La gieffina durante il loro confronto ha detto ad Omer Elomari di essersi chiusa in se stessa dopo aver notato che lui provava fastidio quando cercava di parlargli. Gli ha detto che si arrabbia quando lei parla e lui si offende, il gieffino però le ha fatto notare che spesso lei lo attacca. Rasha Younes ha ribadito che quello è il suo modo di parlare, ha un tono deciso ma la sua intenzione non era quella di attaccarlo.

Al gieffino la ragazza ha promesso che cercherà di essere più carina nei suoi confronti, dopodiché lo ha rassicurato dicendogli che non lo attaccherà. Anche lui ha ammesso di essere molto simile a lei, perché è molto diretto e schietto quando deve dire qualcosa. Proprio come la gieffina anche Omer Elomari ha intenzione di impegnarsi di più per migliorare la loro comunicazione e conoscersi meglio, tra sorrisi e sguardi complici si sono poi scambiati qualche tenero bacio.

Giada Rizzi e Marcello Messina sono tornati insieme/ Gli ex Uomini e Donne svelano tutto