Grande Fratello, provvedimenti contro Omer, Jonas e Simone? "Ipotesi squalifica o nomination forzata": ultimi rumor

Nei giorni scorsi la Casa più spiata d’Italia si è accesa ed è stata sfiorata la rissa tra Jonas e Omer al Grande Fratello. Tutto è nato quando Rasha parlava con gli altri coinquilini della sua relazione con Omer Elomari ma i concorrenti hanno messo in dubbi la sincerità dei loro sentimenti. A questo punto il giovane siriano è sbottato ed ha fatto un gesto choc che ha lasciato spiazzati tutti dentro e fuori la Casa. Omer si è abbassato i pantaloni e mostrato le mutande agli altri inquilini.

Tale accesso ha fatto sbottare alcuni concorrenti come Jonas Pepe che ha attaccato Omer. Non è un mistero per nessuno che tra i due non scorra buon sangue e per questo è nata una violenta rissa. Jonas ha urlato: “Se fai quel gesto per strada chiamano la polizia e ti portano in galera. Se ti abbassi le mutande succede un casino non si fa!” Omer non è stato zitto ed ha replicato per le rime: “Non urlare come un cane con me!” E non è tutto, subito dopo c’è stata una violenta lite anche tra Omer e Simone De Bianchi con quest’ultimo che è sbottato: “Ma che uomo sei? Chiedi scusa! Alle donne devi chiedere scusa! C’erano le ragazze e tu hai fatto quella roba. Maleducato!.” Ed anche contro di lui Omer ha perso la pazienza: “Tu stai zitto, devi stare zitto bambino. L’unica persona a cui posso chiedere scusa è Rasha.”



Provvidemento contro Omer o Jonas al Grande Fratello? Dalla richiamo alla squalifica: cosa succederà nella puntata di questa sera?

La situazione in Casa è degenerata al punto da costringere la regia a staccare la diretta per alcuni istanti mentre gli altri concorrenti separavano prima Omer e Simone e poi Jonas contro Omer prima che arrivassero alle mani. Una volta calmati gli animi Omer si è scusato spiegando perché ha agito in questo modo mentre in molti adesso si chiedono se verrà preso un provvedimento del Grande Fratello contro Omer, Jonas e Simone. Nella puntata di questa sera ci sarà un atteso faccia a faccia tra Jonas e Omer, Simona Ventura, dovrà ricostruire l’accaduto dei “boxer gate” e rendere note le decisioni ufficiali della produzione del GF. Le ipotesi includono un possibile richiamo formale, una nomination forzata, una penalità in gioco o persino una squalifica.