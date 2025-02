Grande Fratello, puntata 10 febbraio 2025: 5 concorrenti a rischio eliminazione

Trentesima puntata prossima ad aprire i battenti e giro di boa ampiamente superato; la diretta del Grande Fratello – questa sera, 10 febbraio 2025 – ci avvicina sempre più al culmine di questa esperienza anche se manca ancora qualche settimana. Un appuntamento come sempre denso di argomenti, sicuramente di discussioni e dibattiti; non mancheranno sicuramente le gag, gli interventi simpatici con sullo sfondo la graticola più temuta: il televoto.

Cosa accadrà nel corso della diretta Grande Fratello di questa sera, 10 febbraio 2025? Le anticipazioni partono ovviamente da quello che sarà l’esito del televoto che vede con il fiato sospeso ben 5 concorrenti, tra i più seguiti e rilevanti di questa edizione: Pamela Petrarolo, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Chi supererà indenne il giudizio del pubblico e chi invece dovrà salutare la casa più spiata d’Italia? Il pronostico è tutt’altro che scontato e dovremo attendere la 30a puntata del reality condotto da Alfonso Signorini per scoprire chi sarà l’eliminato.

Sempre nel merito delle anticipazioni Grande Fratello, la diretta della 30a puntata del reality potrebbe proporre – come racconta Libero – un nuovo confronto per il trittico più seguito del momento: Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez. La temperatura delle emozioni è elevata, soprattutto al netto delle dinamiche recenti e delle rivelazioni dei protagonisti citati. Fari puntati anche su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato; le ruggini delle ultime ore hanno raggiunto un picco importante e non mancheranno le domande incalzanti di Alfonso Signorini e delle opinioniste in studio, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Chiaramente, non esiste puntata del Grande Fratello senza piacevoli sorprese; stando alle anticipazioni, la diretta della 30a puntata del reality dovrebbe offrire a Jessica Morlacchi una toccante sorpresa condita dalla garanzia di emozioni forti. La cantante si cimenterà infatti con la ‘linea della vita’ e avrà modo anche di esibirsi con la sua nota passione per il canto. All’attenzione degli appassionati anche un verdetto chiave: questa sera – 10 febbraio 2025 – verrà annunciato il primo finalista del Grande Fratello e – come riporta Libero – pare che questa prima scelta riguarderà solo i concorrenti uomini.

Come sempre, la diretta Grande Fratello – per la 30a puntata in onda questa sera, 10 febbraio 2025 – andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.40. L’appuntamento con le dinamiche più accese e attese della serata sarà visibile anche in diretta streaming mediante l’apposita app e il sito ufficiale di Mediaset Infinity.