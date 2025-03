Diretta Grande Fratello: commento live del 10 marzo 2025

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In vista della finale cresce l’attesa per scoprire i nomi dei concorrenti finalisti che si giocheranno la vittoria del montepremi finale. Questa sera, infatti, scopriremo il nome del terzo concorrente finalista: dopo Lorenzo e Jessica il pubblico è chiamato con il televoto a scegliere chi mandare direttamente alla finale tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti.

Grande Fratello a rischio chiusura anticipata: esposto Codacons/ Lorenzo Spolverato squalificato?

A poche ore dalla puntata i sondaggi sembrano premiare Stefania Orlando o Zeudi Di Palma, mentre Shaila Gatta sembra non essere più tra le favorite del pubblico. Sarà davvero così? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello: anticipazioni puntata 10 marzo 2025

Lunedì 10 marzo 2025, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello. Quella di questa sera sarà una puntata ricca di emozioni per i concorrenti ancora in gioco, ma anche per il pubblico che, dal conduttore Alfonso Signorini, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dalla commentatrice del web, Rebecca Staffelli, saranno guidati in una serata in cui le emozioni saranno davvero tante. Questa sera, infatti, il televoto svelerà il nome del terzo finalista. Dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, una donna diventerà la terza finalista ufficiale dell’edizione in corso del Grande Fratello.

Shaila Gatta avverte Zeudi Di Palma al GF/ "So che Helena ha qualità, ma qua ognuno sceglie come giocare..."

Nella scorsa puntata, i concorrenti sono stati chiamati a fare le classiche nomination non sapendo che, in realtà, stavano mandando al televoto per la finale. Le prescelte sono state Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Nel corso della serata, poi, ci dovrebbe essere un’eliminazione a sorpresa.

Grande Fratello: il crollo di Lorenzo Spolverato e la sorpresa della mamma

Protagonista della serata sarà Lorenzo Spolverato che, al termine della scorsa puntata, dopo il confronto con Alfonso D’Apice e l’accusa di aver provato a creare una dinamica tra Shaila Gatta ed Emanuele Fiori, ha avuto un crollo. Lacrime e uno sfogo amato per il primo finalista del Grande Fratello che era pronto anche ad abbandonare la casa. Con l’aiuto e il supporto di Shaila, è riuscito a rialzarsi e a ritrovare la voglia di portare a termine il percorso nella casa.

Eliminato Grande Fratello, puntata 10 marzo 2025: chi è?/ Chiara Cainelli la più a rischio

Nelle ore precedenti, Lorenzo ha dedicato le sue energie a riconquistare Shaila che, per il momento, non ha intenzione di tornare ad essere la sua fidanzata anche se tra i due il rapporto non è molto diverso da quello che avevano quando erano ufficialmente una coppia se non per i rapporti intimi. Questa sera, a portare una carezza a Lorenzo, sarà la madre: la signora Cristina che aveva fatto una sorpresa a Lorenzo lo scorso ottobre, nella puntata in cui fu decretato il preferito insieme a Shaila per poi partire per la Spagna, avrà così anche l’occasione di conoscere la ragazza che ha fatto innamorare il figlio.

Chiara Cainelli: confronto con le donne e sorpresa del fratello

Sono stati giorni difficili per Chiara Cainelli che, dopo aver ricevuto le dure critiche di Jessica Morlacchi e Stefana Orlando, si è spesso lasciata andare alle lacrime ammettendo di essere stata colpita dalle parole delle coinquiline al punto da non sentirsi più libera di ballare o indossare un vestito. Chiara si è spesso sfogata con i compagni, in particolare con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, ma questa sera, riceverà l’affetto più importante.

Dopo aver potuto riabbracciare la madre, Chiara, questa sera, incontrerà Stefano, il fratello gemello a cui è legatissima e che, fisicamente, come ha più volte svelato lei, assomiglia molto a Lorenzo Spolverato. Il fratello di Chiara approfitterà della situazione per rispondere alle critiche ricevute dalla sorella?

Come seguire in diretta streaming il Grande Fratello

Quella di questa sera è una puntata assolutamente imperdibile per i fan del Grande Fratello che, a poche settimane dalla finalissima, vivranno una serata intensa e ricca di emozioni. Per seguire in tv il nuovo appuntamento con il reality show basterà sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. In alternativa, per seguire la diretta streaming, sarà sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.