Grande Fratello: anticipazioni trentunesima puntata 13 febbraio 2025

Il Grande Fratello non si ferma neanche durante la settimana del Festival di Sanremo e torna in onda oggi, giovedì 13 febbraio 2025, con una puntata in cui non mancheranno i confronti, gli scontri, ma anche le emozioni e le sorprese d’amore essendo la viglia di San Valentino. Alfonso Signorini, chiamato da Mediaset ad andare in onda anche contro Sanremo, questa sera, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e alla commentatrice del web Rebecca Staffelli, condurrà una trentunesima puntata che non avrà nessuna eliminazione. Dopo la sospensione del televoto della scorsa puntata avvenuta in seguito all’uscita dalla casa di Pamela Petrarolo, anche questa sera, nessun concorrente sarà eliminato.

Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando sono i concorrenti finiti al televoto e tra loro sarà eletto il preferito del pubblico che avrà, poi, un ruolo fondamentale nella prossima eliminazione.

Grande Fratello: Shaila Gatta e Mariuavittoria Minghetti, amicizia finita?

Sono state ore di grande tensione quelle vissute dai concorrenti del Grande Fratello che, nelle scorse ore, sono stati i protagonisti di scontri accesi. L’amicizia tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, in particolare, è stata messa a dura prova da alcune affermazioni della ballerina che ha confessato all’amica di aver visto in lei un atteggiamento incoerente non riuscendo a prendere una posizione netta nella casa. Osservazioni che hanno fatto infuriare Mariavittoria che ha attaccato duramente sia Shaila che Lorenzo Spolverato davanti agli altri inquilini. Dopo un duro confronto, tra le due sembra che l’amicizia sia giunta al capolinea. Sarà davvero così?

Al centro della puntata, poi, ci sarà anche Lorenzo Spolverato che, come primo finalista, è finito nel mirino della maggior parte degli altri inquilini. Tante le critiche nei suoi confronti, in particolare da parte di Helena Prestes, convinta che la finale sia stata un regalo degli autori. Spazio, poi, ad altri due confronti: da una parte ci saranno Chiara e Alfonso e dall’altra Stefania Orlando e Iago Garcia. Tra i quattro non c’è molta simpatia e questa sera sarà affrontato anche il loro rapporto.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello, poi, riserverà anche emozioni a Mattia Fumagalli, uno degli ultimi concorrenti arrivati nella casa. Il maestro di sci ha spesso raccontato quanto sia complicato il rapporto con suo padre e, questa sera, avrà la possibilità di riabbracciarlo.

La trentunesima puntata del reality show, dunque, promette una serata intensa e ricchissima durante la quale le coppie della casa affronteranno anche una prova per portare a casa un premio speciale. Per seguire tutto basterà sintonizzarsi su canale 5 a partire dalle 21.30. Per seguire, invece, la diretta streaming, sarà sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity.