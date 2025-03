Grande Fratello, anticipazioni puntata 13 marzo 2025: una nuova eliminazione

Giovedì 13 marzo 2025, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del Grande Fratello. Quello in onda questa sera è l’ultimo appuntamento del giovedì. Dalla settimana scorsa, infatti, il reality show andrà in onda solo di lunedì fino alla finale del 31 marzo. In studio, accanto al conduttore, ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Con loro, poi, ci sarà Rebecca Staffelli che racconterà le impressioni del web. Quella di questa sera è una puntata imperdibile perché porterà ad un’eliminazione definitiva molto pesante.

Con Zeudi Di Palma votata dal pubblico come terza finalista dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, in nomination, sono finite Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Tre protagoniste indiscusse del reality tra le quali c’è una nuova eliminata che dovrà rinunciare al sogno della finale. Tra le tre appare davvero difficile fare un pronostico e non si esclude l’addio di una big.

Grande Fratello: la crisi di Shaila Gatta e il rapporto con Lorenzo Spolverato

La scelta del pubblico di regalare la finale in anticipo a Zeudi Di Palma ha scatenato diverse reazioni all’interno della casa. Shaila Gatta, in particolare, ha messo in discussione il proprio percorso interrogandosi anche sul rapporto con Lorenzo Spolverato, convinta che la relazione abbia premiato lui che ha conquistato per primo la finale e penalizzato lei. Nel corso della serata, Alfonso Signorini porterà Shaila a riflettere sulla situazione portandola ad un nuovo confronto con Lorenzo.

Ad avere un confronto, poi, saranno anche Stefania Orlando e Giglio, protagonisti di una discussione al termine della scorsa puntatra durante la quale la Orlando ha accusato il parrucchiere di non esprimere mai le proprie idee e di essere solo un difensore di Shaila e Lorenzo.

Grande Fratello: Lory Del Santo ospite e sorpresa per Giglio

Dopo il confronto con Stefania Orlando, Giglio riceverà una carezza speciale nel corso della serata. Dopo aver riabbracciato il padre e il fratello nelle scorse puntate, questa sera, dopo quasi sei mesi, rivedrà l’amatissima mamma che lo rassicurerà dandogli forza e coraggio per affrontare le ultime settimane nella casa.

A sorpresa, poi, arriverà anche Lory Del Santo che ha conosciuto, in passato, Lorenzo Spolverato. Questa sera, la del Santo si divertirà a fare un provimo al modello milanese che sogna di fare l’attore e, durante il siparietto, potrebbe coinvolgere anche altri concorrenti.

Come seguire in diretta streaming il Grande Fratello

La nuova puntata del GRande fRatello può essere seguita in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming della puntata, la diretta dalla casa attraverso due regie differenti e vedere le clip dedicate ai vari protagonisti della puntata.