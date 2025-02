Grande fratello, anticipazioni trentaduesima puntata 17 febbraio 2025

Lunedì 17 febbraio 2025, in prima serata, torna in onda il Grande Fratello con la trentaduesima puntata. Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà le reazioni del pubblico, condurrà una puntata ricca di emozioni, confronti e colpi di scena. Ampio spazio al televoto che decreterà l’eliminazione di un concorrente importante. Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Luca Giglio, Iago Garcia e Shaila Gatta. Tutti concorrenti che creano dinamiche e che hanno trovato un ruolo importante all’interno della casa.

Questa sera, tuttavia, uno sarà definitivamente eliminato e dovrà abbandonare la casa. Secondo i sondaggi, quelli più a rischio sono Alfonso, Chiara e Giglio. L’eliminato sarà tra questi tre? Non si esclude, tuttavia, un’eliminazione a sorpresa. Qualora, tuttavia, dovesse essere Shaila l’eliminata, avendo il bonus, tornerà in casa.

Grande Fratello, la casa divisa in due: Lorenzo e Shaila contro tutti?

La casa del Grande Fratello è ormai divisa in due dopo la lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta con Mariavittoria Moinghetti. Quest’ultima, insieme a Tommaso Franchi, si è ormai schierata con Helena Prestes e Javier Martinez e le fazioni sono sempre più evidenti. Nel corso della puntata odierna, Alfonso Signorini, attraverso confronti e confessionali inediti, proverà a capire se ci siano le condizioni per ritrovare l’armonia dopo cinque mesi di convivenza.- Non mancheranno, poi, le sorprese.

Stefania Orlando riceverà l’abbraccio dell’amica Anna Pettinelli che, dopo averla seguita da casa, potrà darle il supporto necessario per affrontare l’ultima parte dell’avventura. Anche tutti gli altri concorrenti al televoto, poi, riceveranno una sorpresa: in casa, arriveranno così parenti e amici degli inquilini a rischio eliminazione.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

La finale del Grande Fratello si avvicina ed ogni puntata regala sorprese e colpi di scena. Quella di questa sera, dunque, si preannuncia imperdibile e può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30. Come sempre, poi, con Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come applicazione, si può seguire la diretta dalla casa più spiata d’Italia anche in diretta streaming.