Grande Fratello, fari puntati sulle ruggini tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Fari puntati sulle anticipazioni in vista di una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello; questa sera – 17 marzo 2025 – diversi sono i temi di principale interesse e soprattutto in funzione della finale sempre più incombente. Il reality viaggia spedito verso le battute finali e nella puntata di oggi, tra eliminazioni e televoto flash, avremo un quadro ancora più chiaro di quelli che potrebbero essere i concorrenti più vicini a concorrere per la vittoria finale.

Protagonisti della diretta di questa sera -17 marzo 2025 – del Grande Fratello saranno senza dubbio Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Stando alle anticipazioni, Alfonso Signorini incalzerà l’ormai ex coppia a proposito della furibonda lite di qualche sera fa. Doveva essere una festa per distendere gli animi; tutt’altro, per i due concorrenti è stata l’ennesima occasione per sfoderare l’arsenale di recriminazioni e accuse. Vedremo se questa sera tornerà la pace tra i due o se la rottura risulterà ancora più insanabile.

Anticipazioni Grande Fratello: emozioni in arrivo per Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi

Tra momenti di tensione e scontri al vetriolo non mancheranno anche i momenti emozionanti. Questa sera un dolce regalo per una concorrente che è già certa del suo posto tra i finalisti: Jessica Morlacchi. La cantante, dopo i tanti mesi di isolamento al Grande Fratello, avrà finalmente modo di abbracciare ed emozionarsi insieme ai suoi amati nipoti.

Emozioni in vista anche per Tommaso Franchi al Grande Fratello; questa sera – 17 marzo 2025 – il giovane avrà modo di incontrare il suo papà. Anche per lui, come detto per Jessica Morlacchi, si tratta di un regalo non da poco dato il percorso netto nel reality. Anche il giovane figura tra i primi ad aver messo piede nella Casa spiata d’Italia e sicuramente la visita del padre sarà una iniezione di fiducia e carica non da poco.

Diretta Grande Fratello, televoto e dove vedere la puntata di oggi 17 marzo 2025

Parlando di anticipazioni per la diretta Grande Fratello di questa sera, 17 marzo 2025, non si può ovviamente non parlare del televoto. 5 i concorrenti che rischiano l’eliminazione ma solo uno di loro lascerà davvero per sempre l’esperienza ad un passo dalla finale: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Ma non è tutto, saranno due i concorrenti eliminati nel corso della serata: sarà infatti indetto un televoto flash da Alfonso Signorini del quale non si conoscono ancora le modalità ma che con buone probabilità andrà a decretare una seconda eliminazione, oppure… il quarto finalista!

Per assaporare tutto il carico di anticipazioni sopracitato, appuntamento a questa sera – 17 marzo 2025 – come sempre su Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello. La diretta sarà disponibile come sempre anche in diretta streaming attraverso la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.