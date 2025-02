Grande Fratello: anticipazioni e diretta puntata trentatreesima puntata

Dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice, il Grande Fratello torna in onda oggi, giovedì 20 febbraio 2025, con la 33esima puntata condotta da Alfonso D’Apice con la presenza in studio delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e con Rebecca Staffelli, la commentatrice del web. Con la finale sempre più vicina, anche questa sera, ci sarà un’altra eliminazione. Quello che Signorini chiuderà questa sera è un televoto super trafficato. Al termine delle nomination avvenute nella scorsa puntata, sono finiti a rischio eliminazione, ben dieci concorrenti.

Tra Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Luca Giglio, Iago Garcia, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Maxime, Shaila Gatta e Stefania Orlando c’è il nuovo eliminato del Grande Fratello. Per tutti, tranne che per Shaila Gatta che ha il bonus di ritorno, il verdetto sarà definitivo.

Grande Fratello: il ritorno di Alfonso D’Apice

L’eliminazione di Alfonso D’Apice ha scosso fortemente la casa del Grande Fratello. Tutti i concorrenti non si aspettavano la sua uscita al punto che c’è chi crede che, in realtà, non sia stato eliminato ma eletto finalista. L’uscita di Alfonso, in particolare, ha lasciato l’amaro in bocca a Chiara Cainelli che, dopo un giorno in cui sembrava in guerra con tutti, è tornata sui propri passi cercando e trovando un confronto sia con Mariavittoria Minghetti che con Chiara Cainelli.

Questa sera, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nuovamente per il ritorno nella casa di Alfonso che avrà la possibilità di avere un confronto con i suoi ex coinquilini. Tra tutti, probabilmente, la protagonista del confronto sarà Mariavittoria dopo la rivelazione di Alfonso che, prima di lasciare la casa, ha svelato l’intenzione della Minghetti di lasciare Tommaso mesi fa.

Grande Fratello: alti e bassi per i Tommavi, Shailenzo ed Helevier

Nel corso della puntata in onda questa sera non mancherà il momento dedicato alle coppie del Grande Fratello. Tutte, infatti, hanno vissuto momenti particolari. Dopo la rivelazione di Alfonso, Mariavittoria e Tommaso hanno avuto una durissima discussione e tra i due sono volate anche parole forti per poi riuscire a trovare un punto d’incontro, ma sarà davvero così? Un momento di down di Shaila ha creato piccoli malumori nella coppia degli Shailenzo che, tuttavia, con il dialogo sono riusciti a risolvere tutto ritrovando immediatamente l’armonia e la serenità. Sul web, tuttavia, si rumoreggia sul rapporto tra Lorenzo e Chiara: Signorini affronterà l’argomento questa sera?

Spazio, poi, a Helena Prestes e Javier Martinez che hanno affrontato la prima discussione da coppia: a scatenarla sono stati gli sguardi e le troppe attenzioni che Helena continuerebbe a dare a Lorenzo monitorando tutti i suoi movimenti. Un atteggiamento, quello della modella, che ha scatenato la reazione del pallavolista argentino.

Le sorprese per Helena e Federico e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

Non mancheranno, infine, le emozioni. Helena riceverà un videomessaggio della sorella Mariana a cui è molto legata mentre Federico avrà la possibilità di riabbracciare il figlio Romeo di cui è innamoratissimo e di cui sente profondamente la mancanza.

Quella di questa sera, dunque, è una puntata ricchissima che potrà essere seguita in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.