Diretta Grande Fratello: commento live del 3 febbraio 2025

La puntata del Grande Fratello entra nel vivo con il confronto tra Jessica Morlacchi, Stefania Orlando e Iago Garcia. L’attore de Il Segreto si è confidato con Stefania Orlando parlando della cantante dei Gazosa che in puntata replica ai suoi commenti: “su Iago mi trova impreparata, se lo pensa va bene così. Il litigio c’è quando è sano, non è che posso litigare gratuitamente con le persone. Se non c’è un motivo non sono scontrosa. Per quanto riguarda i libri penso di averne letti due, ma non credo che la cultura venga da lì. Mi reputo una persona intelligente, Stefania era cose che ha detto dopo la puntata perchè poi ci siamo chiarite in un modo molto carino da donna a donna. Su Iago mi trovo veramente spaesata”.

Gianni, chi è il papà di Chiara Cainelli? Origini tedesche/ "Il divorzio quando avevo 11 anni"

Iago spiega il suo punto di vista su Jessica: “l’ho spronata a dare di più, passa tanto tempo a letto”, ma la cantante ribatte “credi che sia qui a cercare solo litigio?”. L’attore replica: “quello era riferito ad una conversazione, non mostri tanto nella casa a ma piacerebbe conoscerti di più. Vedo una persona solo in puntata, non ti vedo nel giorno diario ed anche nelle attività domestiche non ti sproni più di tanto. Non trovo il modo di avvicinarmi a te”. Poi è la volta di Stefania Orlando: “ho detto quelle cose, le ho pensate e poi ho cercato un confronto con Jessica e devo dire che è stata molto accomodante e accogliente. Non abbiamo trovato punti di scontro in questo chiarimento, ci siamo dette quello che pensavamo e credo che si stato costruttivo”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Armando e Cristina, chi sono i genitori di Lorenzo Spolverato/ "Mi hanno insegnato ad amare e..."

Grande Fratello, Alfonso Signorini “puntata clamorosa”

Al via una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Dopo aver salutato le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, la voce dei social, Signorini ha chiuso il televoto che vede in sfida Iago Garcia, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Giglio ed Emanuele Fiori. Chi sarà eliminato?

Intanto Signorini snocciola i temi al centro della lunga puntata di stasera: “clamoroso al GF, Javier ed Helena si riavvicinano, ma Shaila insinua che Javier abbia scelto la brasiliana solo per visibilità e hype. Tra Iago e Shaila è scontro totale, ma cosa succederà quando Lorenzo e Shaila scopriranno cosa hanno detto Iago e Javier in sauna. Non solo questa sera scopriremo qualcosa in più anche sulla coppia Tommaso e Mariavittoria: cosa si nasconde dietro i loro continui battibecchi?”. Questo e tanto altro nella puntata di stasera! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Chi è Rossy Rodriguez, la mamma di Chiara Cainelli/ "Quando le ho detto del Grande Fratello, mi ha..."

Grande Fratello: anticipazioni e diretta 28esima puntata

Nuova eliminazioni, nuovi confronti e nuove emozioni nella puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 3 febbraio 2025. Alfonso Signorini, con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e la commentatrice del web Rebecca Staffelli, condurrà una serata imperdibile provando a far risalire gli ascolti nonostante la forte concorrenza di Raiuno che trasmetterà l’ultima puntata de Il conte di Montecristo. Anche questa sera, la casa più spiata d’Italia perderà un inquilino. Chi uscirà definitivamente dalla porta rossa dopo Bernardo Cherubini?

Al termine della scorsa puntata, in seguito alle nomination, sono finiti al televoto Iago Garcia, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Giglio ed Emanuele Fiori. Dai sondaggi, a rischiare maggiormente dovrebbero essere Emanuele e Ilaria ma non è da escludere una sorpresa.

Grande Fratello: confronto tra Iago Garcia e Shaila Gatta

Confronto in arrivo tra Iago Garcia e Shaila Gatta nel corso della puntata odierna del Grande Fratello. Se con Lorenzo Spolverato ha cercato un confronto, Iago non ha fatto la stessa cosa con Shaila sulla quale si è lasciato andare a commenti che hanno scatenato un vero putiferio sul web. Questa sera, Algonso Signorini metterà l’attore spagnolo e la ballerina a confronto e, durante il faccia a faccia, potrebbe arrivare anche la forte reazione di Lorenzo Spolverato contro l’attore.

Non mancherà, poi, il momento dedicato al triangolo della casa. Dopo aver preso le distanze sia da Zeudi Di Palma che da Helena Prestes, Javier Martinez si è riavvicinato alla modella brasiliana con cui il rapporto sembra molto più stretto rispetto a qualche giorno fa.

Sorpresa per Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato

Non mancheranno, poi, le emozioni legate a dolci sorprese. Dopo aver incontro la mamma e il papà e aver ricevuto una telefonata in diretta della madre, questa sera, Lorenzo Spolverato riceverà una lettera speciale. Il mittente potrebbe essere la sorella Giorgia che, negli scorsi giorni, gli ha fatto recapitare un messaggio tramite un aereo.

Chiara Cainelli, infatti, riceverà la sorpresa della mamma a cui è fortemente legata. Durante una chiacchierata con Alfonso D’Apice, ha espresso tutta la propria ammirazione per la donna forte che è la mamma che, tuttavia, come ha raccontato a Shaila, non riesce a godersi totalmente tutte le cose belle che le capitano. Questa sera, mamma e figli avranno modo di riabbracciari.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

Sarà una serata lunga e ricchissima quella del Grande fratello che potrà essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30. Per seguire la diretta streaming, invece, sarà sufficiente collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione dove è possibile rivedere tutte le puntate e seguire la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.