Grande Fratello: anticipazioni e diretta puntata 3 marzo 2025

Tra meno di un mese, il Grande Fratello chiuderà ufficialmente i battenti con la finalissima che decreterà il vincitore di un’edizione lunga e particolarmente discussa. I concorrenti all’interno della casa sono ancora numerosi ma già questa sera, due inquilini dovranno fare le valigie. Il Grande Fratello, infatti, torna in onda oggi, lunedì 3 marzo 2025, con una puntata imperdibile che porterà ad una doppia eliminazione. Alfonso Signorini, con la presenza in studio delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e della commentatrice del web Rebecca Staffelli, condurrà una puntata ad alta tensione.

Scelta di Zeudi Di Palma al Grande Fratello: cosa o chi riguarda?/ Le ipotesi: “Sarà l’eliminazione…”

Il primo televoto che vede a rischio eliminazione Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainellii, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli sarà chiuso all’inizio della serata decretando il primo eliminato. Nel corso della puntata, poi, ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa.

Grande fratello 2025: qual è il segreto di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato?

Sarà una puntata al cardiopalma quella del Grande Fratello in onda questa sera durante la quale saranno mostrate le immagini della gita fuori porta che hanno fatto i veterani e, durante la quale, c’è stata una lite piuttosto accesa tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Nel corso della serata, poi, Signorini tornerà ad occuparsi del rapporto tra Shaila e Lorenzo Spolverato. Dopo aver deciso di lasciarsi e di prendersi del tempo per capire cosa fare del loro rapporto, Shaila e Lorenzo non riescono a stare lontani e, pur non avendo alcun rapporto fisico, trascorrono tantissimo tempo insieme.

Tommaso e Mariavittoria si sono lasciati al Grande Fratello?/ Lei furiosa: "Non siamo compatibili, basta!"

Il rapporto degli Shailenzo sta facendo discutere la casa con diversi concorrenti che non credono affatto alle loro discussioni convinti che sia tutto un copione. A tutto ciò si aggiungono le dichiarazioni di Jessica Morlacchi secondo cui Shaila e Lorenzo nasconderebbero un segreto.

La scelta di Zeudi Di Palma e come vedere il Grande fratello in diretta streaming

Durante la puntata odierna del Grande Fratello, inoltre, Zeudi Di Palma sarà chiamata a compiere una scelta importante: riguarderà il suo rapporto con Helena Prestes con cui pare stia ritrovando un po’ di serenità dopo u numerosi scontri? Come sempre, poi, la puntata di chiuderà con le nuove nomination.

Javier Martinez, dedica a Helena: “Non ho bisogno di niente se ho te”/ Stefania Orlando: “È stupendo”

Il Grande Fratello, dunque, è pronto a regalare grandi emozioni al pubblico che potrà seguire la serata, in diretta televisiva, su canale 5 a partire dalle 21.30. In alternativa, collegandovi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire la diretta streaming.