Grande Fratello: anticipazioni e diretta 29esima puntata

Ci attende una nuova puntata del Grande Fratello questa sera 6 febbraio 2025. Si tratta della 29esima diretta condotta da Alfonso Signorini e accanto a lui come sempre ritroveremo le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Tra i colpi di scena previsti per oggi, anche una nuoca eliminazione. Ma andiamo più nel dettaglio e scopriamo insieme le anticipazioni del Grande Fratello per questa puntata di giovedì 6 febbraio.

Amanda Lecciso "mantenuta" dall'ex marito? Chi è/ L'insinuazione di Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Secondo la scaletta si parlerà moltissimo di Maxime Mbanda, concorrente che fino ad ora è stato spesso dietro le quinte e ha parlato poco di sè se non per la cotta per Amanda Lecciso. Il ragazzo incontrerà suo padre e non sarà un momento facile dato che come ha raccontato nella casa, i due hanno un rapporto complicato sin da quando era piccolo. Secondo quanto leggiamo dal comunicato stampa inviato da Mediaset, i due avranno la possibilità di guardarsi negli occhi e chiarirsi una volta per tutte. Il momento più atteso della serata è però quello del confronto di fuoco tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso.

Iago Garcia gela Jessica Morlacchi al GF: "Ti mostri poco, ti vedo solo in puntata"/ Lei spiazzata: "Da te…"

Grande Fratello: confronto tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso

Alfonso Signorini ci mostrerà il confronto tra Amanda e Jessica, che al Grande Fratello non si sono mai sopportate. Le cose tra le due si stanno facendo sempre più difficili dato che lunedì 3 febbraio, in puntata, la cantante ha esordito con una bruttissima battuta nei confronti della coinquilina. Si stava parlando dell’aereo mandato dai fan e Amanda ha invitato Jessica a mandargliene uno, se ha così tanto fastidio della situazione.

Così, Jessica ha risposto: “Chi paga? Tu o i parenti stretti?” mandando una frecciata ad Al Bano e Loredana. A seguire ci saranno altri possibili confronti tra Javier Martinez e Helena Prestes, che nonostante si siano baciati non hanno fatto alcun passo in avanti per creare una relazione, e Chiara Cainelli con Alfonso D’Apice, i quali sembrano essere in un momento di stallo. Il napoletano, infatti, ha dei dubbi sull’iniziare una relazione seria, ancora scottato dalla storia d’amore con Federica Petagna.

Jessica Morlacchi commuove al Grande Fratello: "Voglio crearmi una famiglia"/ "Non so se sono in tempo"

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

Per scoprire chi sarà eliminato e assistere alle emozionanti sorprese dei concorrenti del Grande Fratello, è possibile collegarsi su Canale 5 dalle ore 21.30 di oggi 6 ottobre 2025. I telespettatori hanno anche la possibilità di vedere il GF in streaming tramite il sito Mediaset Infinity. L’applicazione e la piattaforma permettono di rivedere le puntate e i momenti più importanti della diretta.